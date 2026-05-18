Svenska talangerna Thea Johansson och Josefin Bouveng lyfts fram som två av de mest spännande namnen inför årets PWHL-draft. I en ny ranking placerar hockeyjournalisten Tyler Kuehl Johansson så högt som sexa totalt – högst av alla svenska spelare.

Josefin Bouveng och Thea Johansson anses ha goda möjligheter att gå tidigt i PWHL-draften. Foto: Bildbyrån

Den 17 juni hålls 2026 års PWHL-draft i Detroit – och flera svenska spelare väntas få sina namn ropade tidigt. I en ranking över draftens 25 främsta talanger lyfter DailyFaceoff:s Tyler Kuehl särskilt fram svenskorna Thea Johansson och Josefin Bouveng som två av de mest intressanta spelarna i årets draftklass.

Den tidigare Minnesota Duluth Bulldogs-forwarden Thea Johansson, som nyligen skrev på för HV71, placeras på sjätte plats i rankingen – högst av alla svenska spelare. Kuehl skriver att han sannolikt rankar Johansson högre än många andra, men menar samtidigt att hennes spel innehåller betydligt fler dimensioner än hon får erkännande för.

Flytten från Mercyhurst Lakers till Minnesota Duluth beskrivs som avgörande för hennes utveckling och gjorde henne till en mer legitim topptalang inför draften. Han lyfter särskilt fram hennes snabba avslut, starka skridskoåkning och förmåga att hitta rätt ytor utan puck. Den hockeyintelligensen gjorde henne enligt Kuehl till en av de mest underskattade spelarna i WCHA under säsongen. Han påpekar också att Johansson blev Sveriges främsta målskytt under OS i Milano.

På tolfte plats återfinns Josefin Bouveng från Minnesota Golden Gophers. Kuehl konstaterar att Bouveng tappade något på vissa draftlistor efter ett ganska blekt OS-framträdande i Milano, men menar samtidigt att det inte förändrar bilden av hennes starka avslutande NCAA-säsong. Svenskan noterades för 43 poäng, vilket bara överträffades av hennes egen 50-poängssäsong från tidigare år.

Han beskriver Bouveng som en spelare som “flyger fram över isen” när hon kommer upp i fart och framhåller att hon är svår att stoppa i full acceleration. Även om han inte tror att hon blir en omedelbar toppmålskytt i PWHL ser han potential för att utvecklas till en stabil målskytt på professionell nivå.

Andrea Brändli – ”Bästa målvakten utanför Nordamerika”

Även flera spelare med koppling till SDHL finns med högt upp i rankingen, vilket ytterligare understryker ligans starka status internationellt. Schweiziska målvakten Andrea Brändli från Frölunda HC rankas åtta och beskrivs som den bästa målvakten utanför Nordamerika. Kuehl lyfter fram hennes OS-insats när Schweiz tog brons och menar att hon har alla möjligheter att snabbt etablera sig som förstemålvakt i PWHL.

Strax bakom henne, på nionde plats, finns Petra Nieminen från Luleå HF – en spelare som under flera år varit en av Europas absolut främsta offensiva krafter. Hon har vunnit SDHL:s skytteliga tre gånger och avslutade de två senaste säsongerna som ligans poängdrottning.

På elfte plats återfinns ytterligare en Frölundaspelare i form av finländska Elisa Holopainen. Sedan flytten till Göteborg har hon producerat stort offensivt och var en nyckelspelare när Frölunda vann SDHL-titeln förra säsongen. Kuehl beskriver henne som en av de mest produktiva spelarna i ligan de senaste åren.

Caroline Harvey ”självklar etta”

Även Viivi Vainikka från Brynäs IF tar plats på listan. Hon rankas som nummer 16 efter att ha varit en av SDHL:s bästa poängspelare under flera säsonger och dessutom skjutit Brynäs till SM-guld den gångna säsongen.

Högst upp på rankingen placerar Kuehl Caroline Harvey från Wisconsin Badgers, som beskrivs som en generationsspelare och den självklara ettan i draften. Han menar att Harvey har en unik förmåga att styra matcher och pekar på hennes framgångar både i NCAA, VM och OS.

Tvåa rankas Abbey Murphy från Minnesota, som lyfts fram för sitt fysiska spel och sin offensiva spets, medan tredjeplatsen går till mångsidiga Laila Edwards från Wisconsin – en spelare som kan användas både som forward och back och som beskrivs som perfekt byggd för PWHL-hockeyn.

Hela rankingen inför PWHL-draften