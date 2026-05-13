Utsedd till årets rookie – efter att ha fått alla röster

New York Islanders fick ingen slutspelsplats – men klubben fick ändå en ny superstjärna. Superrookien Matthew Schaefer belönas nu med Calder Trophy efter en historisk debutsäsong i NHL. Detta efter att ha fått ALLA förstaplatsröster av de röstande hockeyjournalisterna.

Matthew Schaefer vinner Calder Trophy 2026. Foto: Bildbyrån/Imagn Images (montage)

NHL meddelade under onsdagen att Matthew Schaefer vunnit Calder Memorial Trophy som ligans främsta förstaårsspelare.

Förväntningarna var redan skyhöga på förstavalet i NHL-draften 2025 efter succén med Erie Otters och med det kanadensiska juniorlandslaget. Men få hade kunnat förutse den explosionsartade säsong som väntade.

Backen från Hamilton, Ontario, noterades för 23 mål och 36 assist – totalt 59 poäng på 82 matcher – samtidigt som han hade +13 i plus/minus-statistiken och snittade imponerande 24:41 i istid per match.

De 23 målen innebär att Schaefer tangerade NHL-legendaren Brian Leetch för flest mål av en rookieback under en säsong.

Han blir dessutom bara den sjunde backen under 2000-talet att vinna Calder Trophy. Tidigare vinnare inkluderar Lane Hutson, Moritz Seider, Cale Makar och Aaron Ekblad.

Matthew Schaefer fick beskedet – i direktsänd tv

Schaefers genombrott var en starkt bidragande faktor till att Islanders länge var med i kampen om en slutspelsplats. Laget föll dock precis på målsnöret under avslutningen av grundserien. Hans imponerande prestation gör att han fick samtliga förstaplatsröster av de totalt 198 röstande hockeyjournalisterna som ligger bakom utmärkelsen. Det är första gången sedan 1993, när Teemu Selänne vann Calder Trophy, som en rookie lyckats med den bedriften.

18-åringens egen familj avslöjade att han hade vunnit priset – under en direktsänd tv-show under dagen:

The moment Matthew Schaefer won the Calder Memorial Trophy. #Isles



Special moment for Matthew Schaefer, his family who was in attendance to celebrate this moment with him and everyone on Long Island.



🎥: @GMA pic.twitter.com/SytKEXW7nS — Isles Rumor (@IslesRumor) May 13, 2026

Med Schaefer som ny franchiseprofil och veterantränaren Peter DeBoer bakom bänken hoppas Islanders kunna ta nästa steg redan kommande säsong.

Bakom Schaefer i Calder-omröstningen slutade Ivan Demidov från Montreal Canadiens samt Beckett Sennecke från Anaheim Ducks.

Några svenskar fick också röster i omröstningen till Calder Trophy. Jesper Wallstedt, Minnesota Wild, slutade sexa i omröstningen medan VM-aktuelle Linus Karlsson, Vancouver Canucks, fick en röst. Den finske tidigare Timråspelare Oliver Kapanen, Montréal Canadiens, fick också ett gäng röster och slutade elva i omröstningen.

Matthew Schaefer is unanimous Calder Trophy winner as NHL rookie of the year: https://t.co/nUQlvowXMt



Voting done by members of @thePHWA. Ballots to be released at a further date. Voting table: pic.twitter.com/YcY7Xi18oU — Stephen Whyno (@SWhyno) May 13, 2026

Lista: Alla vinnare av Calder Trophy under 2000-talet