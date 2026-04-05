Sparkar legendaren – tar in nya coach med fyra matcher kvar

New York Islanders skakar om organisationen inför slutspelet. Med bara fyra matcher kvar av grundserien sparkas Patrick Roy – och ersätts direkt av rutinerade Pete DeBoer.

På söndagen meddelade New York Islanders general manager Mathieu Darche att Patrick Roy har fått lämna sitt uppdrag som huvudtränare. I hans ställe har klubben anställt den rutinerade tränaren Pete DeBoer.

#Isles News: New York Islanders General Manager and Executive Vice President Mathieu Darche announced today that Patrick Roy has been relieved of his coaching responsibilities. Peter DeBoer has been named Head Coach of the New York Islanders. — New York Islanders (@NYIslanders) April 5, 2026

Beslutet kommer med endast fyra matcher kvar av Islanders grundserie. Darche och hans stab ansåg dock att en förändring var nödvändig, då laget förlorat fyra raka matcher – inklusive en 3–4-förlust mot Carolina Hurricanes i lördags – och sju av sina tio senaste. Trots att Islanders fortfarande är ett av de tre bästa lagen i Metropolitan Division behöver de börja vinna igen för att säkra en plats i Stanley Cup-slutspelet.

Islanders blir därmed det andra laget den här säsongen som sparkar sin huvudtränare precis före slutspelet. Vegas Golden Knights gjorde samma sak nyligen när de entledigade Bruce Cassidy och ersatte honom med John Tortorella i hopp om att få fart på laget inför slutspelet.

Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman är DeBoers kontrakt inte tillfälligt – det rör sig om en mer långsiktig lösning.

Roy anställdes i januari 2024 och tog över efter Lane Lambert. Han ledde laget till en tredjeplats i divisionen och ett slutspelsframträdande, där Islanders föll mot Hurricanes i första rundan. Förra säsongen gick dock tyngre, med en sjätteplats efter ett facit på 35–35–12. Trots att laget varit med i slutspelsracet i år har spelet hackat i ett avgörande skede, och Islanders riskerar att bli omsprungna i tabellen.

Totalt noterades Roy för 97–78–22 på drygt två säsonger.

I Islanders finns tre svenskar – backen Adam Boqvist och forwardsduon Emil Heineman och Simon Holmström.

För DeBoer blir detta första uppdraget sedan han fick lämna Dallas Stars i juni förra året. Avskedet kom efter en uppmärksammad konflikt med målvakten Jake Oettinger, samtidigt som laget åkte ut i Western Conference-finalen för tredje året i rad. Trots det har DeBoer ett starkt facit, med sex konferensfinaler på sju säsonger samt en finalplats med New Jersey Devils 2012.

Under sin karriär har DeBoer ett grundserieresultat på 662–447–152 och 97–82 i slutspelet.

Han gör debut som Islanders-tränare nästa torsdag när laget tar emot Toronto Maple Leafs. Islanders (42–31–5) ligger trea i Metropolitan Division, endast en poäng före Philadelphia Flyers och Columbus Blue Jackets.