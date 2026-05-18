Beskedet: Han anmäls till VM-truppen
Tre Kronor breddar backsidan.
Erik Brännström är anmäld och tillgänglig för spel mot Tjeckien.
Brännström, som ståt för starka 43 poäng på 51 matcher i Lausanne den gångna säsongen, har fått stå utanför truppen i inledningen av turneringen.
Nu meddelar Tre Kronor att backen är tillgänglig för spel till måndagens match mot Tjeckien. Därmed utökas den svenska backsidan till sju spelare.
Brännström, med 294 NHL-matcher på meritlistan Ottawa Senators, är fostrad i HV71. Brännström kan därmed göra VM-debut ikväll.
Sverige möter Tjeckien ikväll med matchstart 20.20.
