Dylan Larkin debuterar för Montréal Canadiens i natt. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Det går undan för Dylan Larkin.

Montreal Canadiens meddelar att klubbens senaste nyförvärv kommer att debutera redan under natten, när Los Angeles Kings gästar Centre Bell.

Det innebär en snabb vändning för Larkin, som officiellt trejdades till Canadiens från Detroit Red Wings natten mot måndag.

I affären fick Montréal den amerikanske centern samt ett andrarundeval i NHL-draften 2028 (som senare skickades vidare till Anaheim Ducks i utbyte mot ett andrarundeval 2027) och ett tredjerundeval 2027.

Detroit fick i sin tur forwarden Kirby Dach, målvakten Samuel Montembeault, talangen Michael Hage, ett villkorat förstarundeval i draften 2027, ytterligare ett förstarundeval 2029, ett andrarundeval 2027 och ett fjärderundeval 2028.

Fansen ville se Larkin i Montréal

Larkin kommer till Montréal med stora förväntningar. Den 29-årige centern från Waterford Township i Michigan begärde en trejd från klubben han tillhört sedan starten av NHL-karriären kort efter att säsongen 2025/26 avslutats.

Till en början uppgavs hans önskelista innehålla tre klubbar, men senare rapporter gjorde gällande att han kunde tänka sig en flytt till så många som tio olika lag. Det rapporterades samtidigt att inget av dem fanns på den kanadensiska marknaden.

Montréals supportrar var emellertid positiva till tanken på att få se Larkin i Canadiens-tröjan. När Detroit besökte Bell Centre i början av oktober skanderade hemmapubliken ”We want Larkin” under matchen – något som inte gick den amerikanske OS-guldmedaljören obemärkt förbi.

Enligt TSN:s Pierre LeBrun var Larkin öppen för en flytt till Montréal. Klubben och spelarens representanter ska dock ha kommit överens om att hålla intresset hemligt, av rädsla för att offentligheten skulle kunna försvåra en eventuell trejd.

Till slut valde Larkin att hålla sig borta från spel i väntan på en trejd. Detroit svarade med att stänga av honom utan lön.

Minst 30 mål under sina senaste fem säsonger

I Larkin får Canadiens en etablerad tvåvägscenter som kan användas i flera olika roller och ge laget ytterligare styrka centralt.

Han har gjort minst 30 mål under var och en av de fem senaste säsongerna och nått 70 poäng vid tre tillfällen under NHL-karriären. På sina tio matcher med Detroit den här säsongen noterades han för två mål och totalt sex poäng.

På 818 grundseriematcher med Red Wings blev det sammanlagt 278 mål och 649 poäng.

Larkin har fortfarande fem år kvar på sitt åttaårskontrakt, som har en genomsnittlig årlig lönetaksträff på 8,7 miljoner dollar.

Montréal Canadiens har fått en stark start på säsongen och står på 14 segrar, sex förluster och fyra övertidsförluster. Laget är delat tvåa i Atlantic Division, en poäng bakom Ottawa Senators.