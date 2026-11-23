Håller Karl Annborn på att spela till sig en JVM-plats efter fina hösten?

Foto: Bildbyrån/Montage

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 ligger ännu sist i SHL-tabellen men kan se tillbaka på en fin insats i helgen. I lördagens rivalmöte mot Växjö Lakers tog HV nämligen en välbehövlig trepoängare. HV71, som annars haft svårt med defensiven under hösten, stod för en stark insats för att vinna med 3-1.

En av spelarna som stack ut för HV var egna produkten Karl Annborn som noterades för en assist och hade +2 i vinsten.

– Jag tycker att vi gör en bra insats. Vi kör över dem i första, Växjö inte har någonting egentligen. Sedan gör de en push men jag tycker att vi står emot bra och är solida i egen zon. Herman gör det bra i kassen och vi hjälper honom bra framför mål. Jag tycker inte att de har så mycket att komma med. Jag tycker att hela laget gör verkligen ett jävla jobb i defensiv zon. Vi ska vara supernöjda med matchen, säger Annborn till hockeysverige.se om den viktiga segern.

Du spelade bra igen, hur kändes det för egen del?

– Jo, men bra. Jag tycker att det var lätt att spela där ute när laget också gjorde en så pass bra match. Jag är nöjd med min insats.

Karl Annborn har spelat till sig mer förtroende i HV71.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Karl Annborn har visat framfötterna i HV71: "Känner mig i bra form"

Karl Annborn missade starten av säsongen i HV71 på grund av skada. Efter att han kom tillbaka fick Annborn dock begränsat med istid som sjundeback, även om han sköt sitt första SHL-mål i en bortamatch mot Luleå 17 oktober. Han blev också uttagen till Juniorkronorna för spel i hemmaturneringen som en del av JVM-genrepet i Nyköping.

I de senaste fem matcherna med HV71 har Annborn sedan fått ett större ansvar och varit ordinarie på sex backar där han bildar backpar med Andreas Borgman. 19-åringen har då också visat framfötterna och stått för flera starka insatser i rad.

– Jag tycker att den landslagsveckan jag var på (med Juniorkronorna i Nyköping, reds. anm.) var väldigt nyttig för mig. Där fick jag komma in i det på riktigt och få fyra matcher på en vecka med mycket speltid, säger Annborn och fortsätter:

– Det känns superbra och jag känner mig i bra form, både fysiskt samt i bra matchform också. Jag är nöjd så det är bara att fortsätta.

Det måste kännas tryggt att få spela med Borgman, hur tycker du att det har funkat?

– Ja, det är en sådan kille man vill spela med när man kommer upp som en ung spelare. Han tar ett jävla ansvar där ute och hjälper mig supermycket. Det är lätt att spela med honom, verkligen.

19-åringen har tagit fina kliv i sin utveckling inför årets säsong.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Det har 19-åringen utvecklat mest: "Jobbat mycket på det"

Karl Annborn fick göra SHL-debut för moderklubben HV71 som 17-åring under säsongen 2024/25. Han blev sedan draftad av Seattle Kraken i sjunde rundan av NHL-draften 2025. Förra säsongen fick Annborn speltid i 17 SHL-matcher för HV71 men var annars utlånad till Västerås i HockeyAllsvenskan . Det var då en säsong som gick upp och ner för talangen.

Den här säsongen har Annborn dock visat prov på en högre nivå när han har fått spela SHL-hockey med HV71. Annborn har noterats för 1+1 på tolv matcher och har även bäst plus/minus i HV under hösten. Annborn är faktiskt den enda som har positivt plus/minus och är klart bäst i laget med sina +4 i HV71.

– Jag har växt in i seniorhockeyn här på ett bra sätt. Det är ett stort steg från juniorhockeyn så det tar lite tid, kanske något år, innan man kommer in i det helt. Jag tycker att jag har växt in i det mer och mer här. Det känns bra, så det är bara att fortsätta köra.

Är det något speciellt som du har jobbat på inför säsongen för att vara mer redo i år?

– Det är väl framför allt defensiven. Det är den viktigaste detaljen i spelet när man kommer upp tycker jag. Om man kan komma upp och kunna göra det solitt kan man sedan bygga vidare på resten av spelet därifrån också. Så det är väl framför allt det som jag har jobbat mycket på.

Karl Annborn har stärkt sina aktier att ta en JVM-plats.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Jagar en plats i JVM-truppen: "Hoppas på det bästa"

Karl Annborn har varit en frekvent landslagsspelare ända sedan U16-nivån. Han spelade U18-VM med Småkronorna två år i rad men blev inte uttagen till JVM i fjol som underårig. Inför Juniorkronornas samling i Nyköping blev Karl Annborn uttagen till det sista genrepet inför årets Junior-VM.

Där imponerade också Annborn och lyftes sedan fram som en spelare som stärkte sina aktier rejält inför JVM-uttagningen. HV-backen ser nu ut som en trolig spelare att ta plats i den svenska JVM-truppen , som presenteras i början av december,

– Först och främst är det alltid kul att få komma iväg, träffa lite gamla polare och lära känna nya också. Det är kul att få spela mycket hockey och mycket matcher på kort tid så. Det är lite annorlunda när det blir juniorhockey också, lite mer fart och fram och tillbaka. Det kändes bra spelmässigt och för mig var det en väldigt nyttig vecka att få, säger Annborn om turneringen i Nyköping.

Känner du att du har starkt dina aktier att komma med i JVM-truppen?

– Jag får väl hoppas det. Det är svårt för mig att säga så. Det är bara för mig att försöka spela min bästa hockey och hoppas på det bästa.

– Det hade varit superkul att få åka över där, speciellt när det gick så bra förra året. Det var en stor och häftig grej med guldet där så man har fått lite inspiration också. Det hade varit superkul att bli uttagen, avslutar Karl Annborn.