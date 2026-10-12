Dylan Larkin fick ett varmt mottagande i Montréal Canadiens.

Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / USA Today Sports

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Detroit Red Wings center, och tidigare lagkapten, Dylan Larkin fick kanske inte något varmt mottagande när han presenterades i Little Caesars Arena den här säsongen, men det fick han definitivt i Bell Centre under lördagskvällen när Red Wings gästade Montreal Canadiens.

Larkin begärde att bli trejdad från Detroit – som har ligans längsta aktiva slutspelstorka – under försäsongen, men har valt att ställa upp och spela eftersom någon trejd ännu inte har blivit av.

Montreal Canadiens skulle verkligen behöva en högklassig topp-sex-center att placera bakom Nick Suzuki, men enligt flera uppgifter finns Montreal inte med på Larkins önskelista över nya klubbar.

Montréal-fansens flört med Dylan Larkin

I ett försök att få honom att ändra sig haglade ramsan ”We Want Larkin” från läktarna i Bell Centre riktad mot förstarundvalet från 2014 tidigt i matchen, som till slut slutade med en 1–0-seger för Canadiens. Larkin lade märke till det.

– Det var intressant, sade Larkin till journalister, däribland Sportsnets Eric Engels , efter matchen.

– Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det i den här arenan under min karriär, men det är passionerade fans. Enligt min mening är det den bästa atmosfären i hockeyn, och de är kunniga… De älskar sitt lag, och det var så jag tolkade det.

De är lagen på listan

Michigan-sonens rapporterade lista över godkända destinationer var från början väldigt kort och innehöll bara Vegas Golden Knights, Minnesota Wild och Florida Panthers. Enligt Sportsnets NHL-insider Elliotte Friedman har listan vuxit till att inkludera fler amerikanska lag, som Colorado Avalanche och Washington Capitals.

Men fortfarande inga kanadensiska lag, även om en affär mellan de två klubbarna skulle göra stor nytta för båda parter. Det är fortfarande tidigt på säsongen, men Detroit ligger sist i Atlantic Division med resultatraden 1-3-1, vilket ligger i linje med förväntningarna på laget inför säsongen. Canadiens har å sin sida gott om framtida tillgångar som general manager Kent Hughes skulle kunna nyttja för att plocka in en spetsstark andracenter.

Larkin står noterad för två poäng, ett mål och en assist, på sina tre matcher under säsongsinledningen.