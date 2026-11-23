Dylan Larkin fortsätter karriären i Montréal Canadiens.

Foto: Sergei Belski-Imagn Images

NHL:s största följetong är nu över.

Dylan Larkin har äntligen fått lämna Detroit Red Wings och kommer att återuppta sin karriär. Den tidigare kaptenen droppade bomben i somras att han ville lämna klubben, något som inte landade väl. Amerikanen förbjöds från att vara med laget men fick sedan spela i säsongsinledningen ändå. Innan han själv valde att kliva bort från laget.

De senaste månadernas vägran att spela har gjort att han har förlorat över en miljon dollar i lön.

I natt kom sedan lösningen.

Montréal har slängt upp ett rejält paket och lyckats locka stjärnan att acceptera trejden. I den ursprungliga listan över lag han kunde tänka sig att gå fanns inget kanadensiskt lag. Men nu har alltså Canadiens vunnit kampen om honom.

När Dylan Larkin spelade mot Montréal tidigare under säsongen skanderade deras supportrar "We want Larkin." Nu har de också fått sin vilja igenom.

Dylan Larkin trejdas till Montréal Canadiens

Här är det fulla utbytet från trejden, där Montréal bland annat ger upp två förstarunde-val. 30-åringen har ett kontrakt till 2030 värt 8,7 miljoner dollar, ett avtal som Canadiens nu tar över rakt av.

Till Montreal Canadiens:

Spelare: Dylan Larkin (C)

Draftval: 3:e rundan (Detroits)

Till Detroit Red Wings:

Spelare: Kirby Dach (C/RW), Samuel Montembeault (MV), Michael Hage (C – rättigheter)

Draftval 2027: 3:e rundan (Detroits), 2:a rundan (Detroits), 1:a rundan, 2:a rundan, 4:e rundan, 1:a rundan.