Arsi Piispanen svarar om lånespelarna i Oskarshamn.

Foto: Bildbyrån/Montage

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Inför årets säsong slopades regeln om att allsvenska klubbar bara fick låna tre utespelare samt en målvakt från SHL. Ett av lagen som har utnyttjat de nya villkoren är IK Oskarshamn som har haft fem lånespelare inne i laget under säsongen.

Av dessa har Axel Nyman, Axel Elofsson och Theodor Hallquisth varit ordinarie under hela säsongen. Då har framför allt backarna Elofsson och Hallquisth utmärkt sig. Axel Elofsson har noterats för 21 poäng (alla assist) på 23 matcher, medan Hallquisth varit stabil defensivt och stått för 2+2 på 19 matcher.

Lånen stannar i Örebro: "Missar bara en match"

Förra veckan kallades dock både Elofsson och Hallquisth tillbaka av Örebro . Nu bekräftar också Oskarshamns sportchef Arsi Piispanen att duon kommer att vara kvar i Örebro hela veckan och således missar IKO:s derbymatch mot Kalmar på fredag.

– Vi utgår från att de spelar eventuellt tisdag, torsdag och lördag med Örebro. Det är synd att vi tappar båda, men det är vad det är. Nu missar de bara en match och vi har backar så vi klarar oss. Det är Ville Jonsson som inte är tillgänglig, säger Arsi Piispanen.

Stannar i Oskarshamn: "Räknar med honom"

Olle Karlsson gjorde två matcher i Oskarshamn under början av säsongen men kallades sedan tillbaka och har tillbringat nästan två månader i Växjö. Förra veckan anslöt dock 18-åringen till IKO igen och nu ser han ut att bli kvar.

– Vi räknar med honom. Han är med oss framåt om det inte händer något konstigt i Växjö. Det är där vi är.

Anton Malmström gjorde succé med fyra poäng på tre matcher i Oskarshamn innan han kallades tillbaka av Björklöven . Malmström har sedan blivit kvar i "Löven" under en månads tid men Oskarshamn stänger inte dörren för att låna tillbaka backen igen framöver.

– Det är inget vi pratar om nu när de har sju friska backar. Det är inte aktuellt för stunden. Men den bollen finns.

Oskarshamn ligger för tillfället sexa i HockeyAllsvenskan med 38 poäng efter 23 omgångar.