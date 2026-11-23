Tim Friberg flyttar tillbaka till Enköping.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

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Tim Friberg tog klivet upp till HockeyAllsvenskan förra året när han blev klar för Västerås IK. Forwarden anslöt först till VIK på ett provspel men spelade sedan till sig ett kontrakt för resten av säsongen. Friberg var sedan en rollspelare i Västerås som noterades för sex poäng på 21 matcher i HockeyAllsvenskan i fjol.

Friberg erbjöds sedan ett nytt kontrakt över årets säsong, 2026/27. Under hösten fick forwarden dock mycket begränsat med istid och hade svårt att ta plats i Västerås. Det blev bara sju matcher i VIK-tröjan den här säsongen innan parterna kom överens om att bryta kontraktet och gå skilda vägar 14 november .

– Vi kan inte erbjuda Tim den istid han behöver och har därför enats om det här beslutet. Sedan Tim kom till Västerås IK har han visat en stor professionalism och vi önskar honom varmt lycka till i fortsatta karriären och livet, sade sportchefen Peter Popovic då.

Tim Friberg återvänder till Enköpings SK

Nu, en och en halv vecka senare, har Tim Friberg gjort klart med en ny klubbadress.

Det blir en återkomst till Hockeyettan för 30-åringen, som dessutom återvänder till en bekant klubb. Friberg spelade i Hockeyettan med Enköpings SK under säsongerna 2016/17 och 2017/18. Han återvände sedan till Enköping 2023 och blev lagkapten för klubben samt gjorde 19 mål och 37 poäng på 32 matcher säsongen 2023/24.

Nu är Tim Friberg klar för en tredje sejour i Enköpings SK.

– Ska bli jättekul att komma tillbaka till ESK! Jag känner starkt för klubben och hade en jättebra situation senast jag spelade här, säger Friberg via klubbens hemsida .

Under sin karriär har Tim Friberg noterats för 162 poäng på 253 matcher i Hockeyettan. Det blev också sex poäng på 28 matcher i HockeyAllsvenskan med Västerås för forwarden.