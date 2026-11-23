Passion framför skatteparadis och varma vintrar

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En amerikansk OS-hjälte som väljer en flytt till – Kanada!?

Det var nästan som att vakna upp till ett alternativt universum i morse. Efter att ha sett bröderna Tkachuk och Connor Hellebuyck ”fly” Kanada för grönare ängar i hemlandet känns Dylan Larkins flytt från Detroit Red Wings till Montreal Canadiens som ett uppfriskande trendbrott.

Ända sedan USA tog det där OS-guldet i Turin i februari har spekulationerna gått vilda om ”den amerikanska gruppchatten”. En numera mytomspunnen företeelse som enligt konspirationsteorierna ska ha legat bakom några av de trejder som skakat NHL under det senaste halvåret. Där ska vissa spelare ha lobbat för att locka lagkamrater från guldlaget till sina NHL-klubbar. Företrädesvis till klubbar i stater med låga skatter och solsken vintrarna igenom.

Det rimmar också väl med flera av de klubbar som rapporterades ha funnits på Larkins lista över tänkbara destinationer. The usual suspects: Vegas, Florida, Tampa, Dallas etc.

I efterhand har det påståtts att Montréal funnits med där hela tiden. Trots att provinsen Québec har bland de högsta skatterna i hela NHL – och att vintern där kan få de mest garvade människorna att hacka tänder.

Dylan Larkin välkomnades av Montréal-fansen

Men där finns också något som få andra NHL-klubbar kan erbjuda: den passion som Dylan Larkin fick uppleva vid sitt senaste besök i ”La Belle Province” förra månaden. Medan fansen i Detroit buat ut honom gång efter annan under säsongsinledningen möttes han av en entusiastisk publik i Bell Centre som välkomnade honom med ”We want Dylan”-rop.

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