Stängs av utan lön – efter drastiska beslutet

Dylan Larkin stängs av utan lön efter sitt beslut att bojkotta Detroit Red Wings. Foto: Bob Frid-Imagn Images

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Detroit Red Wings stänger av Dylan Larkin utan lön. Beslutet kommer efter att centern uteblivit från lagets träning under onsdagen och därefter meddelat, via sin agent Pat Brisson, att han inte längre tänker spela för klubben. Han saknades sedan i laguppställningen när Red Wings besegrade Chicago Blackhawks med 4–1 efter Viktor Arvidssons hattrick .

Larkin hade redan tidigare begärt att få lämna klubben, men har nu tagit konflikten till nästa nivå. Red Wings meddelar i ett uttalande att man är besviken över spelarens agerande, inte minst med tanke på hans skyldigheter gentemot organisationen och lagkamraterna.

"Vi kommer fortsätta att undersöka möjligheterna att trejda Dylan. Utöver att vi behöver hans godkännande måste en eventuell trejd också vara i Detroit Red Wings intresse och stödja organisationens långsiktiga mål", skriver klubben i ett pressmeddelande .

Larkin har en lön på 8,7 miljoner dollar per säsong under sitt åttaårskontrakt. Det innebär att han går miste om 41 237 dollar för varje dag han är avstängd.

Horcoff: ”Telefonen ringde mycket”

Det är en pressad situation för Shawn Horcoff, som nyligen tagit över som tillförordnad general manager i Detroit. Han berättade på torsdagen att klubben arbetat intensivt med att hitta en lösning sedan han tillträdde.

– Sedan jag fick jobbet har jag arbetat omfattande med (Larkins agentur) CAA för att hitta en lösning för Dylan. Vi har pratat med lagen på hans lista, andra lag och tagit emot samtal från klubbar runt om i ligan som visat intresse, säger Horcoff.

Han bekräftar också att Larkins agent hörde av sig tidigare under dagen och meddelade att spelaren inte tänkte återvända till Red Wings i väntan på en trejd bort från klubben.

Larkin begärde en trejd redan under sommaren, efter att Detroit missat slutspel för tionde säsongen i rad. Hans fullständiga no-trade-klausul innebär att han själv bestämmer vilka klubbar han kan flyttas till. Listan har enligt uppgifter utökats till tio lag .

Kommer att begära bra betalt för Larkin

Horcoff betonar samtidigt att klubben måste ta hänsyn till både Larkins önskemål och organisationens framtid.

– Vi har ett ansvar gentemot spelarna i omklädningsrummet, tränarstaben, ledningen och fansen att också göra det som är rätt för organisationen.

Detroit hoppas få spelare som kan bidra direkt, men det långsiktiga målet är att stärka organisationen. Horcoff beskriver Larkin som en spelare av hög klass på ett bra kontrakt och konstaterar att det blir svårt att ersätta honom.

Samtidigt hyllar han lagets övriga spelare för hur de hanterat situationen och annan motgång under säsongen.

– De har dykt upp och arbetat varje kväll. Jag är väldigt nöjd med hur de hanterat det och hur de spelat, säger Horcoff.