Melker Molin, här i Rögletröjan, är klar för allsvenskt spel i Almtuna.

Foto: Bildbyrån/Montage

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Inför årets säsong flyttade Melker Molin till Tranås AIF och där har han utmärkt sig med sina defensiva förmåga. Det ledde till att 20-åringen fick chansen på lån i HockeyAllsvenskan av Almtuna. Morin lånades först in till en match av Uppsala-klubben innan han återvände till Tranås men han lånades sedan igen och spelade ytterligare två matcher för Almtuna.

Efter att ha vänt tillbaka till Tranås AIF för spel i söndagens 4-3-seger mot Boro/Vetlanda står det nu klart att Morin har gjort sitt i TAIF-tröjan. Under måndagen bekräftar Tranås att backen lämnar klubben.

"Melker Morin väljer att lämna Tranås AIF Hockey och vi tackar för honom för den här tiden och önskar honom att lycka till i framtiden", skriver klubben via sitt Instagram-konto.

Melker Morin värvas loss av Almtuna IS

Senare under måndagen står det i stället klart att Melker Morin värvas loss av Almtuna. Det bekräftar klubben på sin hemsida .

20-åringen imponerade så pass under sina tre matcher i Uppsala att Almtuna nu värvar Morin på ett kontrakt för resten av säsongen 2026/27.

– Melker är en stabil back, intensiv och fysisk och har ett bra första pass ut ur egen zon, precis vad vi behöver just nu. Vi lånade in honom några matcher och han gjorde det väldigt bra så vi ser fram emot att ha honom här resten av säsongen, säger sportchefen Jonas Almtorp.

Spelade i Rögle BK som junior

Melker Morin fick ett stort förtroende av Almtuna under låneperioden där han spelat nästan 19 minuter i två minuter innan han fick spela över 25 minuter i fredagens 4-0-förlust borta mot Kalmar. Det har lett till att den defensive backen nu vunnit Almtunas förtroende.

Morin har Alvesta SK som moderklubb men spelade också för Flemingsbergs IK som ung innan han flyttade till Rögle BK. Det blev tre säsonger i Rögles juniorverksamhet för Melker Morin innan han flyttade till USA för spel i juniorligan USHL för säsongen 2025/26. I januari flyttade Morin dock hem till Sverige för spel i IF Sundsvall Hockey innan han bytte till Tranås inför årets säsong.

Nu står det alltså klart att Morin har spelat till sig ett allsvenskt kontrakt i Almtuna för resten av årets säsong.