Cam Abbott är hoppfull om att Marcus Johansson kan göra comeback i veckan.

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I lördags åkte Färjestad BK på sin första förlust efter ordinarie tid under årets SHL -säsong. Hemma mot Malmö Redhawks blev slutresultatet 0-3 där Färjestad alltså blev nollade i Karlstad.

Nu laddar värmlänningarna om och siktar på att inleda en ny segersvit, sedan deras 15 matcher långa vinstrad blivit bruten . Då saknade laget Christoffer Jansson och Adam Ollas Mattsson på is under måndagens träning. Jansson missade lördagens match och bedöms vara "dag till dag" medan Ollas Mattsson spelade mot Malmö men nu alltså inte kunde träna.

– Ollas var inte på isen i dag. Som vanligt tänker jag inte gå in på de medicinska detaljerna. Vi är hoppfulla inför torsdag, för alla faktiskt. Sen kanske det inte är troligt, ni såg ”Janne” i dag. Vi får se om han är på isen senare i veckan, säger tränaren Cam Abbott till Värmlands Folkblad.

Färjestad hoppas få tillbaka Marcus Johansson

Samtidigt kan Färjestad få ett rejält tillskott i laget. Marcus Johansson tränar för fullt med serieledarna och kan vara aktuell för en comeback i veckan när Färjestad spelar bortamatcher mot Timrå och Skellefteå .

– Hmm… Ingenting har förändrats i tidsplanen. Om han fortsätter träna fullt kommer vi närmare. Det var väldigt roligt att se honom trycka på ute på isen med laget igen i dag, säger Abbott och fortsätter:

– Jag antar man kan säga att jag är hoppfull. Men det var jag förra veckan också. Det måste vara rätt tillfälle. Vi får se.

Tidigare har det varit sagt att Marcus Johansson kan vara tillbaka i spel för Färjestad i december, en plan som fortfarande gäller menar Cam Abbott.

– Om han inte spelar den här veckan är vi inne i december om jag räknar rätt… Så ja, man kan väl säga att den stämmer fortfarande.

Marcus Johansson vände hem till Färjestad inför årets säsong efter 16 säsonger och över 1 000 matcher i NHL. "MoJo" inledde med 1+1 i SHL innan han skadade sig i säsongens tredje match.