Kevin Cheveldayoff svarar efter Connor Hellebuycks trejdbegäran.

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Under flera års tid har det gått rykten om Connor Hellebuycks framtid i Winnipeg Jets. 2023 var det flitiga uppgifter om att Hellebuyck skulle kunna lämna klubben innan han plötsligt skrev på ett nytt sjuårskontrakt med Jets.

Den senaste säsongen var dock mycket tung för Winnipeg som gick från att vinna Presidents' Trophy som NHL:s bästa lag i grundserien 2025 till att vara ett bottenlag som aldrig ens var nära en slutspelsplats. Det har nu gjort att Connor Hellebuyck tröttnat och aktivt försöker söka sig bort från klubben.

Under sommaren har ryktena om Hellebuycks framtid intensifierats . Det ledde till att 33-åringen i går bekräftade att han har lämnat in en trejdbegäran och vill lämna Winnipeg Jets.

"För några månader sedan begärde jag en trejd bakom stängda dörrar. Jag har försökt hantera situationen tyst och respektfullt för att ge klubben tid att se över möjligheterna. Med träningslägret runt hörnet kände jag att det är viktigt att offentlig berätta om min förfrågan. Jag står fast vid att jag tror att det här är det bästa för mig och min familj framåt.", sade Hellebuyck bland annat i sitt uttalande.

Winnipeg Jets svarar efter Connor Hellebuycks trejdkrav

Tidigare under sommaren har Winnipeg Jets också varit transparanta med att klubben lyssnar på bud för Hellebuyck från andra NHL-klubbar. Det har dock varit relativt tyst om potentiella destinationer för stjärnmålvakten. I slutet av juni pekades Buffalo Sabres ut som en potentiell destination men klubbarna har inte kunnat komma överens om ett trejdbyte och därefter har ryktena svalnat.

Efter Hellebuycks trejdbegäran svarar nu Winnipegs general manager Kevin Cheveldayoff om situationen.

”Connor har varit öppen med oss om sin önskan om en förändring. Han har varit en viktig del av Winnipeg Jets organisation under många år och vi har enorm respekt för det han har åstadkommit här. Även om vi kommer att fortsätta arbeta med situationen på ett genomtänkt sätt finns det ingen ny information att lämna just nu”, skriver Cheveldayoff i ett uttalande.

Connor Hellebuyck har en fullständig "no movement-klausul" i sitt kontrakt vilket innebär att han själv kan styra sitt öde och måste godkänna en trejd innan en flytt kan bli klar. TSN:s insider Chris Johnston skriver på X (tidigare Twitter) att Hellebuyck, till skillnad från andra NHL-stjärnor som också ingått i flyttrykten under sommaren, vore villig att häva sin klausul för ett "antal klubbar" och således inte begränsar sina alternativ lika mycket som exempelvis Dylan Larkin gjort när han krävt att få lämna Detroit Red Wings.

Connor Hellebuyck har varit en av NHL:s bästa målvakter i snart ett helt decennium. Han nominerades till Vezina Trophy för första gången 2018 och har sedan varit finalist till priset fem gånger och vunnit vid tre tillfällen, 2020, 2022 och 2025. Förra året vann han också Hart Trophy som NHL:s MVP. Tidigare i år ledde Hellebuyck också USA till OS -guld sedan han stått för en otrolig prestation i finalen mot Kanada .

Totalt har Hellebuyck 91,6 i räddningsprocent och 2,58 insläppta mål per match över 625 framträdanden för Winnipeg Jets sedan sin debut i klubben 2015.