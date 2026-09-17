Kultspelaren lägger av: "Mic drop, gloves drop, Reavo out"

Ryan Reaves spelade i San Jose Sharks under sin sista säsong.

Under onsdagkvällen meddelade Ryan Reaves att han lägger skridskorna på hyllan efter 16 säsonger i världens bästa hockeyliga. Den stora forwarden gjorde sig snabbt känd för att vara en "fighter" och spelade under sin karriär för sju olika NHL lag efter han blev draftad 2005 som nummer 156. St Louis Blues, Pittsburgh Penguins, Vegas Golden Knights, New York Rangers, Minnesota Wild, Toronto Maple Leafs och San Jose Sharks.

"Jag älskar den här sporten mer än nästan något annat i denna värld. Den har tagit mig till platser jag aldrig trodde jag skulle nå och har introducerat mig till människor jag kommer värna om resten av mitt liv," skriver Reaves på sin Instagram.

"Sarghörnen är säkrare idag"

Totalt blev det 962 grundseriematcher för Reaves där han gjorde 140 poäng. Han var även delaktig under många slutspelsmatcher, 113 stycken där han stod för 9 poäng.

Som "fighter" blev det också en del utvisningsminuter, 1137 minuter under grundseriematcher och 116 minuter i slutspelet.

"Nu kan ni vara lugna med vetskapen om att sarghörnen är lite säkrare idag", skriver Reaves.

"Reavo out"

Reaves skriver att han alltid kommer vara nära till hockey, trots att han inte kommer vara på isen mer. Han avslutar sitt inlägg på instagram med: "Mic drop, gloves drop. Reavo out".