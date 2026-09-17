Pavol Regenda är klar för HV71.

Foto: REUTERS/James Lang

HV71 bjuder på en riktig smällkaramell två dagar innan SHL-premiären. Klubben plockar in Pavol Regenda, från San Jose Sharks organisation. Forwarden gjorde tio poäng i NHL på 24 matcher den gångna säsongen. Dessutom stod han för ett starkt OS med Slovakien och gjorde fem poäng på sex matcher.

Under sommaren har han hållit ut i hopp om ett NHL-kontrakt. Nu står det istället klart att det blir en flytt till Sverige.

– I Pavol får vi en kraftfull forward som är en erkänt skicklig målskytt. Han kommer hit med mycket erfarenhet både från spel i Nordamerika och från OS- och VM-turneringar med Slovakien. Han kommer att addera spets till vår forwardssida och jag är glad över att han väljer HV71 som sin nästa klubb, säger sportchef Johan Hult.

Pavol Regenda klar för HV71

Pavol Regenda har tidigare spelat juniorhockey i både Växjö Lakers och Linköping HC. Nu kommer han att göra sin första seniormatch i Sverige för HV71. Totalt har det blivit 43 matcher i NHL för Anaheim Ducks och San José Sharks.

I AHL har han stått för 112 poäng på 204 matcher.

– Det ska bli väldigt kul att komma till HV71 med den hockeykulturen jag hört som finns i staden. Jag ska bidra med både hårt jobb, vara en pålitlig spelare och förhoppningsvis kunna göra några mål, säger han själv.

Kontraktet är skrivet över en säsong.