OS-hjältens framtid osäker – ryktas vilja bort

Connor Hellebuycks framtid i Winnipeg Jets är grumlig. Foto: REUTERS/Marton Monus

Foto: REUTERS

En dålig säsong kan förändra förutsättningarna radikalt.

Fråga bara Winnipeg Jets.

Efter att de vunnit Presidents Trophy som grundseriens bästa lag 2024/25 missade de slutspel under den gångna säsongen. Det fick lagets stjärnmålvakt Connor Hellebuyck att surna till .

Den amerikanske OS-hjälten var allt annat än tillfreds med hur säsongen artade sig och var inte blyg med att uttrycka det när Jets spelare mötte media efter säsongens slut.

Har Connor Hellebuyck begärt en trejd?

Enligt Spittin' Chicklets ska det ha gått så långt att Hellebuyck begärt en trejd bort från Winnipeg. Det är emellertid ingenting som har bekräftats av varken Jets eller rapporterats av de mest initierade reportrarna i Nordamerika.

Nu säger emellertid TSN:s insider Darren Dreger att Jets lyssnar på samtal från andra klubbar gällande den trefaldige Vezina Trophy-vinnaren. I podcasten Barn Burner meddelar han att general managern Kevin Cheveldayoff fått en hel del trevare från andra klubbar som är sugna på att värva 33-åringen.

Dreger tror att allt kommer att avgöras kring hur målvakten känner inför situationen i Winnipeg och vilka framtidsutsikter han ser där.

– Hellebuyck gjorde det otroligt tydligt med hur missnöjd han var över hur säsongen gick. Hur känner han nu? Har hans mindset förändrats? Är han villig att ha tålamod och låta Jets jobba med laguppställningen? jag vet inte...

Placeras i Florida Panthers

Precis som i fallet med Dylan Larkin , som begärt en trejd bort från Detroit Red Wings, pekar många på den amerikanska OS-framgången som en bov i dramat. Dels för att spelarna i laget fick smak för att vinna, dels för att det påstås finnas samtal sinsemellan de amerikanska spelarna om att försöka återförenas på ett eller annat sätt i NHL.

Den klubb som diskuterats allra mest i relation till Connor Hellebuyck är Florida Panthers. 2024 och 2025 års Stanley Cup-mästare ser ut att släppa Sergej Bobrovskij till free agent-marknaden när hans kontrakt löper ut 1 juli. Det öppnar dörren för behovet av en ersättare.

Kontrakterad till 2031

Efter att ha blivit utsedd till NHL:s bästa målvakt och tagit hem Vezina Trophy både 2024 och 2025, då han också vann Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare, hade Connor Hellebuyck ett tyngre år i NHL. Han gick skadad under en period och avslutade grundserien med en räddningsprocent på 89,5.

I OS var han dock turneringens främsta målvakt. Han gick vinnande ur samtliga fem matcher han startade och hade en räddningsprocent på 95,6. I finalen mot Kanada briljerade han med 41 räddningar på 42 skott.

Connor Hellebuyck har fem år kvar på det sjuårsavtal värt 8,5 miljoner dollar per säsong som han skrev med Jets 2023.