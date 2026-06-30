Connor Hellebuyck kan vara på väg till Buffalo Sabres.

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Connor Hellebuycks framtid i Winnipeg Jets är fortsatt oviss.

Enligt The Fourth Period har Winnipeg Jets och Buffalo Sabres under en längre tid fört diskussioner om en trejd som skulle skicka den stjärnmeriterade målvakten till Buffalo. Samtalen ska dessutom ha tagit ny fart dagarna inför NHL-draften, även om klubbarna ännu inte lyckats komma överens om ett avtal.

Enligt uppgifterna fanns det tidigare diskussioner om att Jets skulle få det fjärde valet i årets NHL-draft som en del av affären. Buffalo valde dock att behålla draftvalet och använde det i stället för att välja backtalangen Daxon Rudolph.

Trots det uppges förhandlingarna leva vidare.

The Fourth Period skriver att Sabres är beredda att erbjuda ett större paket av spelare och framtida tillgångar. Bland namnen som nämns finns målvakten Ukko-Pekka Luukkonen, forwardsduon Jack Quinn och Ryan McLeod samt talangerna Radim Mrtka och den finska VM-guldhjälten Konsta Helenius.

Connor Hellebuyck – en av NHL:s bästa målvakter

Winnipeg uppges samtidigt ha ett tydligt mål om man väljer att göra sig av med Hellebuyck. General managern Kevin Cheveldayoff vill förstärka offensiven och söker framför allt en andracenter och en ytterforward som kan bidra direkt i lagets topp sex.

Hellebuyck, 33, räknas som en av NHL:s främsta målvakter. Amerikanen, stor hjälte i OS-finalen mot Kanada i februari, har varit Jets självklara förstamålvakt i nära ett decennium och har under karriären belönats med två Vezina Trophy som ligans bästa målvakt. I fjol prisades han dessutom med Hart Trophy som NHL:s mest värde fulla spelare. Han har fem år kvar på sitt kontrakt, som har en lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar per säsong.

Om Buffalo lyckas genomföra affären skulle klubben få en av NHL:s mest meriterade målvakter – men sannolikt till priset av flera unga spelare och framtida tillgångar. Enligt The Fourth Period fortsätter samtalen mellan klubbarna, men det återstår att se om de kan enas om ett upplägg som fungerar för båda parter.

Connor Hellebuyck har en fullständig no movement-klausul i sitt kontrakt, men ska vara öppen för en flytt till Buffalo, enligt tidigare rapportering från bland annat Elliotte Friedman på Sportsnet.