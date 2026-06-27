Bekräftar: Lyssnar på bud på OS-hjälten

Connor Hellebuyck kan ha gjort sitt i Winnipeg. Foto: Bildbyrån.

Det var under förra veckan som podden Spittin' Chicklets kom med rapporter om att världsmålvakten Connor Hellebuyck begärt en trejd från Winnipeg Jets. Rapporter som inte bekräftats - men som tagit ny fart nu. Detta efter att klubbens GM Kevin Cheveldayoff bekräftat att man lyssnar på bud på superstjärnan.

Hellebuyck har avslutat det andra året på sitt sjuårskontrakt.

–Självklart kommer vi som organisation att lyssna. Självklart hade vi också några uppriktiga samtal under våra avslutande möten, men återigen, det som sägs på de mötena stannar självklart mellan oss, sade Cheveldayoff på en pressträff i samband med nattens draft.

Connor Hellebuyck om framtiden

Snacket om att Hellebuyck var missnöjd med tillvaron i Jets startade av honom själv i en uppmärksammad presskonferens i våras.

– Jag tänker inte sitta här och kasta någon under bussen… det är inte min roll. Men att ställa samma produkt på isen igen – jag tror inte det fungerade av en anledning, sade han och konstaterade att "något måste förändras".

På 57 matcher i år noterades Hellebuyck för 23 segrar, 23 förluster och 11 övertidsförluster, ett snitt på 2,86 insläppta mål per match, en räddningsprocent på 89,5 – och noll hållna nollor för första gången i sin NHL-karriär. Jets missade slutspelet för första gången sedan 2022. En skarp kontrast mot säsongen dessförinnan då Hellebuyck utsågs till NHL:s bäste målvakt, för tredje gången, och prisades som hela ligans MVP. Dessutom var Winnipeg grundseriens bästa lag.

Målvaktens höjdpunkt den gångna säsongen var istället hans heroiska insatser i kassen under OS, där han blev USA:s stora guldhjälte.