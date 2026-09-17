Uppgifter: Frölunda jagar konkurrentens stjärna

Pontus Andreasson i Luleå.

Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån.

Luleå Hockey värvade Pontus Andreasson från IF Björklöven inför säsongen 21/22. Då blev det omedelbart 38 poäng på 51 matcher i SHL och ytterligare 13 poäng på 13 matcher i SM-slutspelet. Det gav honom ett NHL-kontrakt med Detroit Red Wings.

Men efter bara en säsong i Nordamerika valde centern att vända hem. Då föll valet återigen på Luleå där han under sin tredje säsong i klubben var med och vann SM-guld. Då efter att ha gjort 20 poäng på 17 matcher i slutspelet.

Efter den kommande säsongen går kontraktet med norrbottningarna ut. Och nu kan de få konkurrens om sin stjärnspelare. För enligt NSD är Frölunda intresserade av 28-åringen från Munkedal.

– Det är min agent som har koll på sådant där och det får du ta med honom, men både jag och sambon trivs här. Jag hoppas att det ska lösa sig med Luleå Hockey och det lutar åt att jag stannar. Det är inte klart än, men det ser lovande ut, säger Pontus Andreasson.

Luleå inleder säsongen på hemmaplan mot Rögle under lördagen.