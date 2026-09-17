Nyförvärvets hyllning - till 20-åringen: "Unik talang"

Valter Lindberg och Hudson Fasching är kedjekamrater i Skellefteå.

Foto: Bildbyrån.

Efter att ha spenderat hela sin karriär i USA är Hudson Fasching klar för spel i Sverige. 31-åringen valde under sommaren att skriva på för Skellefteå AIK. De regerande mästarna ser också riktigt bra ut och har gått som tåget under försäsongen.

I Nordamerika har han fått spela i både AHL och NHL. Nu väntar för första gången spel utanför kontinenten.

– Det har varit en bra första tid, det är helt klart en omställning första året i Sverige. Jag har varit i Nordamerika och spelat hockey en lång tid. Jag är taggad på att upptäcka nya saker här i Sverige, säger Fasching.

Vad är de första indikationerna av Skellefteå?

– De är ett väldigt bra lag. Det är en stor anledning till att jag ville gå dit. De har varit framgångsrika de senaste säsongerna och jag vill vara en del av det.

Hudson Fasching om Valter Lindberg

Skellefteå har också många av nyckelspelarna från fjolårets guld kvar i klubben. Under våren var de i det närmaste överlägsna.

Målet är nu också glasklart: Att upprepa succén från förra säsongen.

– Vi har en väl sammansatt grupp och det är lätt att se varför de har varit framgångsrika. De kommer överens väldigt bra och det är många lagspelare. Alla drar åt samma håll och är positiva. Det hjälper definitivt i omklädningsrummet.

Valter Lindberg i Skellefteå.

Foto: Bildbyrån.

Hudson Fasching har under försäsongen fått spela med Valter Lindberg och Pär Lindholm. Just Lindberg har också imponerat stort hittills.

Med 17 poäng redan förra säsongen är frågan om inte 20-åringen nu är nära ett stort genombrott i vinter?

– Jag har ett litet urval för jag har inte varit här så länge. Han har bra spelsinne, bra skridskoåkning och han har bra skills också. Det har varit rolig att spela med honom. Vi har byggt kemin och spelat bra tillsammans i CHL-matcherna, det har varit kul, säger Fasching om sin unga lagkamrat.

"Det är en unik talang"

Valter Lindberg, som också är från staden, har gått från U16-laget till att förra säsongen vinna SM-guld med klubben. Nu väntar hans första år som senior.

Det återstår nu att se om han får inleda säsongen med Hudson Fasching.

Men klart är att de båda fungerade bra under försäsongen. I CHL blev det också sex poäng på fyra matcher för Valter och tre poäng för Hudson.

– Att han är en så ung spelare och hela tiden kan läsa var han ska vara på isen, det är det största beviset på hans höga spelförståelse. På den stora isen är det lätt som ung kille att vara lite vilsen men han är alltid på rätt ställe och tillgänglig. Han ger bra support till mig, täcker pucken bra och det är en unik talang. Du ser det hos vissa äldre spelare, men att vara så ung och göra det är imponerande.

För amerikanen väntar nu alltså för första gången i karriären spel utanför USA. Däremot har han varit iväg med det amerikanska landslaget och spelat i Europa. På meritlistan finns både ett U18-VM och två Junior-VM.

– Det är en annan spelstil här. Jag har spelat internationella matcher i min karriär och när jag var yngre, det hjälper men jag spelade också på en stor is i college. Det är en annan stil och lite mindre fysiskt. I slutet på dagen är det samma sport och pucken ska fortfarande bara in i mål.