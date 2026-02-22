Connor Hellebuyck var OS-finalens gigant.

Han stoppade Kanadas stjärnor och räddade 41 av 42 skott när USA vann sitt historiska OS-guld.

– Det här kommer att göra enormt mycket för hur man tittar på Hellebuycks karriär, det är ett stort erkännande för honom själv, säger Henrik Lundqvist.

Connor Hellebuyck blev den stora hjälten i OS-finalen. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Macklin Celebrini & Co. kammade noll mot USA i OS-finalen. Målvakten Connor Hellebuyck stoppade allt och hyllades enormt för sin insats i OS-finalen där han räddade 41 av 42 skott för att säkra det amerikanska guldet.

– Han är otroligt fin där bak. Han gör väldigt små rörelser och spelar väldigt djupt i målet. Det gör att han är i en bra position hela tiden och har mycket kontroll. När du möter bra skyttar kan du reagera och luta kroppen på ett helt annat sätt. Det är så han spelar. Kanada behöver få in fler folk framför mål, sade Henrik Lundqvist under matchen.

Sjuka räddningen: ”Borde göra ett frimärke”

Höjdpunkten i matchen kom under den tredje perioden när Devon Toews hade öppet mål och bara skulle lägga in pucken. Hellebuyck lyckas då på något sätt vända runt och stoppa pucken med klubban.

– Herregud, vilken målvakt! Han står på huvudet och nekar den enda världsstjärnan efter den andra, utbrister SVT:s programledare Dusan Umicevic.

Henrik Lundqvist var i extas över räddningen.

– Titta på den, titta på det där!, ropar Lundqvist innan han fortsätter:

– Det är en härlig känsla som målvakt när du är inne i zonen. Han spelar otroligt bra och det är kul att titta på honom just nu också.

Jonas Andersson:

– Jag trodde att Toews missade, jag tänkte att det var jordens miss. Hur missar han den? Men Hellebuyck räddar den. Han tar precis allting just nu.

När Tre Kronor vann OS-guld 1994 blev Peter Forsbergs straffmål mot Kanada ett frimärke. HBO-experten Mats Sundin menar nu att Hellebuycks räddning på Toews också skulle kunna vara värt ett frimärke.

– Om de ska göra ett frimärke i USA så är det på den räddningen, bakom sin rygg med klubban. Det är en helt omöjlig räddning som han gör, som blir väldigt matchavgörande, säger Sundin.

CONNOR HELLEBUYCK, WE ARE NOT WORTHY 🥶 pic.twitter.com/zPKXyui7jr — ESPN (@espn) February 22, 2026

Connor Hellebuyck hyllas av Henrik Lundqvist

Connor Hellebuyck var den stora guldhjälten för USA, tillsammans med Jack Hughes som sköt det avgörande målet. Själv var han helt mållös efteråt.

– Jag finner inga ord. Jag behöver nog komma in i omklädningsrummet, ta några öl och njuta för att det verkligen ska sjunka in, säger Hellebuyck till HBO.

Hellebuyck förklarar sedan också när han förstod att han var i den berömda ”zonen” inför finalen.

– När jag vaknade i morse. Jag har aldrig sovit så bra inför en viktig match. Allt i min rutin och allting inför matchen gick precis som jag ville, säger målvakten.

Connor Hellebuyck har prisats med Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt vid tre tillfällen men haft ett rykte om att vara en målvakt som viker ner sig när det gäller som mest. Enligt Henrik Lundqvist borde OS-guldet ändra den synen på Hellebuyck.

– Jag tror att det här kommer att göra enormt mycket för hur man tittar på Hellebuycks karriär när det väl är slut. Han har vunnit ett par Vezina och har varit jätteduktig i grundserien flera år i NHL, men inte fått det att stämma alls i slutspelet. Men en sådan här vinst, när väldigt många kollar, det är ett stort erkännande för honom själv, säger Lundqvist i SVT.

