Stjärnmålvakten bekräftar - vill lämna

Connor Hellebuyck vill lämna Winnipeg. Foto: Bildbyrån

I våras öppnade Connor Hellebuyck upp om efter en tung säsong med Winnipeg Jets. Laget har gått från seriesegrare till att missa slutspel för första gången sedan 2022.

– Ur mitt perspektiv… bekvämlighet kommer inte ta oss framåt, så något måste hända. Jag tänker inte sitta här och kasta någon under bussen… det är inte min roll. Men att ställa samma produkt på isen igen – jag tror inte det fungerade av en anledning, sa han när mötte media under “locker cleanout day” i april.

Under sommaren började sedan rykten ta fart att målvakten vill bort från Winnipeg. I mitten på juni kom uppgifter om att klubben lyssnar på anbud på Hellebuyck .

–Självklart kommer vi som organisation att lyssna. Självklart hade vi också några uppriktiga samtal under våra avslutande möten, men återigen, det som sägs på de mötena stannar självklart mellan oss, sade Cheveldayoff på en pressträff i samband med NHL-draften.

Hellebuyck begär tredje från Winnipeg

Under sommaren fortsatte sedan spekulationerna om att Connor Hellebuyck begärt att få bli trejdad från klubben, och att Buffalo Sabres och Winnipeg fört diskussioner om en tredje innehållande Hellebuyck.

Nu bekräftar stjärnmålvakten själv att han vill lämna, och att han begärt att få bli trejdad, i ett officiellt uttalande via sin agent.

"För några månader sedan begärde jag en trejd bakom stängda dörrar. Jag har försökt hantera situationen tyst och respektfullt för att ge klubben tid att se över möjligheterna. När training camp snart är här kände jag att det är viktigt att offentlig berätta om min förfrågan. Jag står fast vid att jag tror att det här är det bästa för mig och min familj framåt.", säger Hellebuyck bland annat i sitt uttalande.

Connor Hellebuyck har gjort elva säsonger och 683 matcher i Winnipeg Jets. Han vann OS-guld med USA när man besegrade Kanada i finalen i Milano i februari.