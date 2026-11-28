Connor Hellebuyck får spela mot Winnipeg Jets för första gången.

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För drygt en månad sedan trejdades till slut Connor Hellebuyck bort från Winnipeg Jets, sedan han krävt en trejd och strejkat för att komma bort från klubben . Ny klubbadress blev New Jersey Devils där stjärnkeepern har fått en bra start på nio vinster på sina tio första starter.

Det var ett par veckor sedan som han sedan återvände till Winnipeg – som motståndare. Hellebuyck fick dock inte spela mot sitt gamla lag. I stället stoppades han av Devils och fick bara sitta på bänken, ett beslut som kritiserades av bland annat Henrik Lundqvist.

– Det här har varit ett beslut som organisationen fattat. Connor kände en skyldighet att spela mot Winnipeg, men vi menar att det skulle kunna minska vår vinstchans, sade klubbens GM Sunny Mehta i ett uttalande.

Connor Hellebuyck ställs mot Winnipeg Jets för första gången

I natt kommer Connor Hellebuyck dock att få spela mot Winnipeg Jets för första gången i sin NHL -karriär. När New Jersey Devils spelar hemma mot Jets är det 33-åringen som får förtroendet mellan stolparna.

– Det passar perfekt i spelschemat att "Helle" får komma in och spela nu efter att ha fått en dags vila. Det är allt det handlar om, säger tränaren Sheldon Keefe om beslutet.

Tidigare valde Devils att stoppa Hellebuyck från att möta Winnipeg Jets på grund av känslorna som var inblandade i återkomsten inför bortamatchen. När lagen nu möts i New Jersey tänker dock laget annorlunda.

– Han känns inte som en spelare som låter sådant påverka honom. Jag är säker på att han ser fram emot matchen och är väldigt laddad, precis som han var förra gången vi mötte dem, säger Keefe och får medhåll av Hellebuycks målvaktskollega Jake Allen:

– Jag tror helt ärligt inte att det finns mycket som kan störa honom. Han är lugn och stabil kille från vad jag sett när jag har lärt känna honom. Jag tror att han bara är taggad inför den här utmaningen, säger Allen.

Kollegan i New Jersey: "Alla vet vad det innebär för honom"

Jake Allen vaktade kassen för New Jersey Devils i nattens 5-3-vinst mot Calgary Flames men förpassas nu till bänken igen när Hellebuyck får chansen mot sitt gamla lag.

– Alla i laget vet såklart vad det innebär för honom att gå ut och möta sitt förra lag. Det kommer alltid att vara blandade känslor, men jag tror också att han stökade av mycket av de känslorna vid förra mötet för några veckor sedan, säger Jake Allen.

Connor Hellebuyck spelade 625 NHL-matcher för Winnipeg Jets men ställs nu mot sin gamla klubb för första gången. Den 33-årige amerikanen har vunnit Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt tre gånger, 2020, 2024 och 2025. Han prisades också med Hart Trophy som ligans MVP 2025. Tidigare i år blev han också stor hjälte när USA vann OS -guld i Milano.

Sedan flytten till New Jersey Devils har han 89,9 i räddningsprocent och 2,62 insläppta mål per match på elva framträdanden.