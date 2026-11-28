Linus Ullmark och Jesper Wallstedt är två av NHL:s bästa målvakter just nu.

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Linus Ullmark toppar just nu NHL i räddningsprocent med sina 93,3. 32-åringen är dessutom i topp vad gäller insläppta mål per match med 1,66. Efter ett tungt fjolår, där Ullmark tog en paus från hockeyn på grund av psykisk ohälsa har han studsat tillbaka och spelar kanske sin livs bästa hockey just nu för Ottawa Senators.

-- Det är en process att ta sig tillbaka. Varje dag kämpar jag med det. Vissa dagar är lättare, vissa dagar är svårare. Det som är charmen med det hela är att man inte löser allting över en natt. Det är en konstant process. Sedan har nog saker som jag behövde ta en paus från förra året inte funnits där lika intensivt. När man väl har de grejerna i ordning så är det lättare att kunna fokusera på hockeyn i sig. Det känns genast som man har ett annat lugn och en annan ro i själen.

Ullmark berättar att han även analyserat och reflekterat mycket av förra årets tunga säsong.

-- Vi diskuterade rätt mycket ifjol, vad som gjorde att saker och ting inte fungerade första halvan av förra säsongen. Det var mycket analys och självreflektion som man kunde göra efter pausen och kunde reda ut saker uppe i hjärnkontoret. Den processen har egentligen bara burit frukt i år. Sen tycker jag också att vi som lag hittat vårat spel tidigare.

Linus Ullmark hyllar Jesper Wallstedt

Samtidigt som Linus Ullmark går starkt i Ottawa gör även svenske kollegan Jesper Wallstedt samma sak i Minnesota Wild. Wallstedt är fyra i statistiken med sina 92 procent och har vaktat kassen i 24 av 28 matcher, och har flest segrar av alla målvakter hittills med sina 16.

Linus Ullmark är en av tre svenskar som vunnit Vezina Trophy som NHL:s bäste målvakt när han vann priset 2023. I år anses Jesper Wallstedt vara en av favoriterna till att ta hem priset.

-- Det är väldigt kul. Nu har jag sett Jesper spela en del. Det är ju problematiken när man inte möter varandra speciellt ofta och inte kan se det på nära håll. Men utvecklingen som han haft är väldigt rolig att se. Han är en fantastisk målvakt och har gjort ett fantastiskt jobb både på och vid sidan av isen under somrarna, och får egentligen skörda frukterna nu.

Ullmark hyllar även hela laget Minnesota.

-- Det är ett fantastiskt hockeylag också. När man har varit i ett lag under en längre tid som Jesper har varit och kan skapa det förtroendet för varandra och spelet i sig så är det också positivt. Jag ser fram emot att se vad framtiden har att ge honom.

Source: Linus Ullmark @ Elite Prospects