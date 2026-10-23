Alexander Command kan ingå i en trejd.

Foto: Bildbyrån (montage).

Totalt 927 835 dollar, eller 9 210 014 kronor.

När hellebucks.com stannar sin räkning över hur mycket pengar Winnipeg Jets-målvakten förlorat under sin strejk är det där summan landar. Connor Hellebuyck, som vägrade att dyka upp när träningslägret inleddes inför NHL-säsongen, har varit i ett låst läge med organisationen fram till idag, 23 oktober, då avstängningen utan lön avslutades.

Det är också i samband med att detta slut som vi nu får en vändning.

TSN:s insider Darren Dreger började med att skriva att trejd-snacket eskalerat och att vi kan få se en lösning under fredagen. Initierade Elliotte Friedman uppdaterade sedan att följetongen närmade sitt slut. Till slut pekar också båda ut New Jersey Devils som motpart i förhandlingarna.

"Devils och Jets är nära en trejd gällande Connor Hellebuyck, men det återstår fortfarande en del viktiga detaljer att lösa. Båda lagen fortsätter att arbeta på saken", uppdaterar också initierade Pierre LeBrun på X.

Inom kort bekräftar också LeBrun att trejden är klar .

Alexander Command trejdas till Winnipeg Jets

Vilka kan då bli brickorna i en eventuell trejd lagen emellan?

Jo, kort efter att de första uppgifterna sipprat ut pekas både Nico Daws och Alexander Command ut som brickor i spelet. Därefter bekräftar Elliotte Friedman att den 18-årige stockholmarens rättigheter går åt andra hållet.

Svensken talangen, Alexander Command, valdes av New Jersey Devils som tolfte spelare totalt i sommarens NHL-draft. Han har inte säkrats upp på något NHL-kontrakt och har fått en tuff inledning på SHL-säsongen med sitt Örebro. En flytt till Winnipeg Jets skulle göra honom lagkamrat med en annan av Sveriges största talanger i Viggo Björck.

Det totala paketet som sedan pekas ut, och går åt andra hållet, är Dawson Mercer, Nico Daws, Alexander Command, Nick Bjugstad, ett andrarundeval 2029, samt ett sjunderundeval 2027.

Kaptenens besvikelse: "Får lägga det bakom sig"

I och med Connor Hellebuycks konflikt med Winnipeg Jets har mycket av snacket i Nordamerika, inför avstängningens slut, handlat om hur laget ska reagera. Lagkaptenen Adam Lowry gjorde det också tidigare i veckan tydligt att han är besviken över hur situationen har utvecklats.

– Som jag sade i juli, och sedan i juli och september … han är en god vän till mig. Gillar jag beslutet och hur länge det här har dragit ut på tiden? Nej. Men vi kommer att hantera situationen när den uppstår.

– Självklart är vi besvikna över utfallet. Han är en av världens bästa målvakter. Men om han dyker upp kommer det att krävas samtal. Det kommer att behöva bli en sådan där situation där man får lägga det bakom sig, sade Lowry.

Nu hamnar Connor Hellebuyck istället i New Jersey Devils.