"Saker som hände min familj som gick över gränsen"

Connor Hellebuyck är tillbaka i Winnipeg – men står inte i nattens match mot Jets. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

New Jersey Devils-målvakten Connor Hellebuyck kommer inte att behöva möta Winnipeg Jets-supportrarnas reaktioner på isen när han återvänder till Manitoba i natt. Stjärnmålvakten kommer nämligen inte att spela matchen mot sin tidigare klubb. Enligt New Jersey Devils klubbledning beror beslutet på vad klubben beskriver som en potentiell ”minskning av våra förväntade vinstchanser”.

Hellebuyck träffade däremot medierna i Winnipeg under tisdagseftermiddagen. Där fick han svara på frågor från journalisterna, skicka med ett sista budskap till Jets-supportrarna och förklara vad som låg bakom beslutet att begära en trejd från organisationen som draftade honom 2012.

– Jag vill prata om kärleken jag har till den här staden och den koppling jag har haft till samhället och supportrarna. Alla mina karriärframgångar har kommit här, och jag vill inte att något av det här ska förändra det. Jag känner fortfarande att jag har många relationer här och nära vänner som betyder väldigt mycket för mig, säger Hellebuyck.

Hellebuyck har vunnit tre Vezina Trophy

Hellebuyck har vunnit tre Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt och dessutom belönats med Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare 2025. Redan från sin första hela säsong i NHL tillhörde amerikanen statistiskt sett ligans främsta målvakter.

Under sina år i Winnipeg hade Hellebuyck och Jets stora framgångar i grundserien, men laget hade svårare att omsätta det i långa slutspelsresor. Med Hellebuyck mellan stolparna vann Winnipeg endast fem slutspelsserier. Målvaktens räddningsprocent i Stanley Cup-slutspelet ligger på 90,3 procent genom karriären.

De tre senaste slutspelen har varit särskilt tunga för amerikanen, med räddningsprocent på 88,6, 87,0 respektive 86,6.

Förra året vaktade Hellebuyck USA mål när nationen tog sitt första OS-guld sedan 1980. Samtidigt missade Winnipeg Jets slutspelet. Efter OS blev han en av flera amerikanska stjärnor som begärde att få lämna sin dåvarande NHL-klubb. Även Dylan Larkin och Brady Tkachuk framförde önskemål om trejder.

Familjesituationen blev avgörande

Hellebuyck har tidigare antytt att det fanns flera faktorer bakom beslutet att lämna Winnipeg. Nu utvecklar han resonemanget och berättar att händelser som drabbade familjen till slut blev avgörande.

– Jag har varit inne på det här lite tidigare. Det var ett komplext beslut och ett väldigt svårt sådant. Det fanns inget enskilt ögonblick som inte spelade någon roll i beslutsprocessen. Det här var något som växte fram under en längre tid. Med all osäkerhet jag upplevde fanns det vissa ögonblick och saker som hände min familj som för mig gick över gränsen. Som make och pappa kände jag att det gjorde beslutet väldigt självklart, säger han.

Nu när beslutet är fattat har Hellebuyck fyra säsonger kvar på sitt kontrakt med New Jersey Devils efter den innevarande säsongen.

Inledningen på tiden i New Jersey har också varit stark. Målvakten har vunnit samtliga fem matcher han spelat, med en räddningsprocent på 91,3 och ett snitt på 1,96 insläppta mål per match. Det är siffror som ger Devils hopp om att kunna bli en riktig Stanley Cup-utmanare.

Ville spela mot sin gamla klubb

Hellebuyck kommer dock inte att få möjlighet att förbättra sina siffror i återkomsten till Winnipeg. Beslutet att ställa honom åt sidan är något han själv inte håller med om.

– De hanterar sina saker på ett annat sätt än vad jag är van vid. Jag gick in och framförde min åsikt. Jag sa att jag kände att det var min skyldighet att spela den här matchen. Jag vill spela, och jag hade ett bra samtal med huvudtränaren Sheldon Keefe och Sunny Mehta. Jag lämnade det samtalet med en förståelse för hur de ser på situationen, säger Hellebuyck.

När Devils meddelade att Jake Allen skulle vakta målet på tisdagskvällen reagerade Winnipeg-stjärnan Kyle Connor och huvudtränaren Scott Arniel med besvikelse och frustration. De hade gärna sett att både laget och supportrarna fick ett avslut genom att möta sin tidigare målvakt på isen.

Arniel gick till och med så långt som att beskriva det som att Hellebuyck hade "gett upp på Jets".

– Ur ett känslomässigt perspektiv gör det självklart ont att höra. Men jag förstår det. Det är mycket känslor inblandade just nu. Jag känner dem själv, säger målvakten om tränarens uttalande.

Hellebuyck avslutade sedan med att blicka tillbaka på sitt tidigare löfte till Winnipeg.

– Den dagen jag sa att jag var en Jet för livet menade jag det. Men jag kunde inte heller förutse vad som skulle hända i framtiden, säger han.