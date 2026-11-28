Sebastian Cederle lämnas utanför truppen av Färjestad.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

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Färjestad BK har ångat på rejält i SHL och är tydliga serieledare – men nu har värmlänningarna hamnat i sin första "svacka" (nåja) för säsongen. Det har nämligen blivit poängtapp i tre raka matcher. Färjestad vann först efter förlängning mot Frölunda och blev sedan nollade för säsongens första förlust efter ordinarie tid mot Malmö förra lördagen. I torsdags tappade Färjestad också en 4-1-ledning borta mot Timrå men lyckades sedan vinna efter straffar.

Färjestad sätter ihop nygammal stjärnkedja

I eftermiddag ställs Färjestad mot regerande mästarna Skellefteå AIK i ett hett toppmöte. Då får laget också tillbaka Christoffer Jansson som missat de senaste matcherna på grund av skada. Därmed väljer tränaren Cam Abbott att kasta om rejält i kedjorna .

Den enda kedjan som är intakt från torsdagens match är Jack Berglund-linan med Per Åslund och Joakim Nygård på kanterna. Annars ruskar Färjestad om i laget. Marcus Johansson, som gjorde comeback från skada i torsdags, kliver tillbaka in i stjärnkedjan tillsammans med Radim Zohorna och Viktor Lodin. Samtidigt matchar Färjestad också ihop lagkaptenen Linus Johansson med Victor Ejdsell och Mikkel Eriksen.

Christoffer Jansson går in som center i en nybildad fjärdekedja tillsammans med Marian Studenic och Oskar Steen. Det blir då Mikkel Øby-Olsen som flyttas ner som 13:e forward.

Sebastian Cederle petas – är helt utanför truppen

Det innebär att slovaken Sebastian Cederle, som värvades inför säsongen, lämnas helt utanför truppen. Cederle värvades från Nitra i Slovakien och hade spelat VM två år i rad inför flytten till Värmland, men i SHL har han inte alls fått det att stämma. Cederle har fått en begränsad roll i Färjestad och står noterad för blott 0+2 på 19 matcher i SHL. I torsdags tog slovaken plats som 13:e forward men satt bänkad hela matchen och fick inte en enda sekunds istid. Nu petas han alltså helt av Färjestad.

I övrigt väljer Färjestad att ställa upp med samma manskap på backsidan. Det är också Emil Larmi som får förtroendet mellan stolparna sedan Melker Thelin vaktat kassen i torsdags.

Skellefteå å sin sida gör ett par förändringar. Andro Kaderli kliver tillbaka in i laget i stället för Viggo Nordlund. Samtidigt saknas också Frans Haara varpå Skellefteå flyttar runt i backparen . Sedan tidigare saknar Skellefteå också stjärnorna Pontus Johansson samt Linus Söderström.