Lucas Elvenes blir borta en tid för Växjö Lakers.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

I torsdagens hemmamatch mot Djurgården klev Lucas Elvenes fram och gav Växjö ledningen med 1-0 i första perioden. Strax därefter klev dock Elvenes av isen och lämnade matchen på grund av en skada. Stjärnforwarden noterades för endast 3:39 minuters istid i matchen.

Strax efteråt kom rapporter om att det rörde sig om en axelskada men Växjö Lakers hade ingen uppdatering om Elvenes status.

Nu kommer ett första besked om skadan på Lucas Elvenes.

Så länge blir Lucas Elvenes borta för Växjö Lakers

Poängkungen gick inte på is med laget under fredagen men satt ändå i båset och följde träningen. Elvenes kommer dock att missa kvällens hemmamatch mot Frölunda . Växjö kommer således också att tvingas klara sig utan stjärnen en tid framöver.

Växjös sportchef Henrik Evertsson, som nu också hoppat in som assisterande tränare, menar att Lucas Elvenes kommer att "bli borta i veckor" till följd av skadan.

– Läget är rätt bra. Det kunde ha varit väldigt mycket värre. Vi vet nog inte exakt, det gör man väldigt sällan, men det är inga skräckscenarier i alla fall. Han är inte dag-för-dag utan utan vecka-för-vecka, men det kanske inte måste innebära jättemånga veckor, säger Evertsson till Smålandsposten.

Ligger delad tvåa i SHL:s poängliga

Lucas Elvenes har varit en av SHL:s bästa spelare den här säsongen med 22 poäng på 18 matcher under hösten. Elvenes ligger därmed på delad andraplats i poängligan bakom Oscar Lindberg, som leder med sina 23 poäng. Med sina 18 passningspoäng leder Elvenes dock assistligan. I CHL gjorde Elvenes också nio poäng på sju matcher innan Växjö blev utslagna i åttondelsfinal mot Frölunda .

Förra säsongen kom Elvenes på en delad fjärdeplats i SHL:s poängliga med 50 poäng på 51 matcher. Han vann dock assistligan med sina 38 assist. I SM-slutspelet noterades Elvenes också för nio poäng på tio matcher när Växjö gick till semifinal.