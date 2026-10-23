Spelet bakom jättetrejden: "Det är ironiskt"

Kevin Cheveldayoff är lättad efter att Winnipeg Jets lyckats skeppa i väg den missnöjde målvakten Connor Hellebuyck till New Jersey Devils. Foto: Alamy/Canadian Press & Bildbyrån/Imagn Images

Hockeyvärlden är fortfarande i chock efter jätteaffären som slutligen satte punkt för Connor Hellebuyck s era i Winnipeg Jets . Men klubbens högsta sportsliga chef i Manitoba är nöjd med hur det hela fick sitt avslut.

När general manager Kevin Cheveldayoff mötte medierna på fredagen berättade han om processen som ledde fram till att klubben trejdade Hellebuyck till New Jersey Devils .

– När man går igenom en sådan här process som vi har gjort, under den tidsperiod vi har haft, tittar man självklart på alla olika alternativ och pratar med många olika lag, sade Cheveldayoff.

– Målvaktsmarknaden fungerar lite annorlunda. Man får reda på vilka lag som har ett genuint intresse och vilka som faktiskt har ett behov. Sedan går man igenom vilka tillgångar de har i organisationen och, framför allt, vilka tillgångar de är villiga att släppa.

Alexander Command tillhör nu Winnipeg

Winnipeg skickade Hellebuyck till New Jersey i utbyte mot forwardstrion Nick Bjugstad, Dawson Mercer och Alexander Command , målvakten Nico Daws samt ett andrarundeval i NHL-draften 2029 och ett sjunderundeval 2027.

Därmed fick en långdragen följetong sitt slut. Den tog fart efter att Hart Trophy-vinnaren begärt att bli trejdad tidigare under sommaren och fortsatte ända in i inledningen av säsongen 2026/27.

Cheveldayoff uppgav att han är nöjd med utfallet, men att han gärna hade sett affären bli av tidigare.

– Vi är väldigt nöjda med vad vi har åstadkommit under den här perioden. Jag önskar förstås att jag hade kunnat genomföra det här för fyra eller fem månader sedan, när möjligheten först dök upp. Men nu är vi här, sade han.

Hade kunnat ske redan under draften

Hellebuyck stängdes av av Winnipeg efter att inte ha infunnit sig till träningslägret inför den kommande säsongen. Avstängningen väntades hävas på fredagen, vilket innebar att Jets skulle ha behövt betala målvakten även om han inte återvände till laget.

Cheveldayoff fick också frågan om det hade varit möjligt att trejda Hellebuyck redan under NHL-draften, där Winnipeg hade det åttondevalet i första rundan.

Den rutinerade general managern medgav då att han redan hade bestämt sig för vilken spelare han ville välja i Buffalo.

– Folk kan prata om hypotetiska affärer och olika diskussioner vi har haft med olika lag vid olika tidpunkter. Men jag vet hur verkligheten såg ut. Vi hade suttit här med den spelare vi har nu, oavsett var i draften vi hade valt. Det hade varit Viggo Björck , oavsett vilket val vi hade haft, förutsatt att han fanns tillgänglig, sade Cheveldayoff.

"Håll ut, jag lider med dig, kompis"

Utöver utmaningen i att trejda en målvakt av Hellebuycks kaliber, med hans höga lönetaksträff, pekade Cheveldayoff på att målvaktspositionen i sig gjorde affären svår att genomföra.

– Jag tror att den största utmaningen, vilket jag nog har varit inne på tidigare, inte nödvändigtvis handlade om spelarnas listor över klubbar de inte kan trejdas till. Det handlade om vilka lag som faktiskt hade ett behov. När man hamnar i en sådan situation är det den gruppen man har att arbeta med, och man kan inte skapa ett behov som inte finns, sade han.

Han beskrev också hur vissa kollegor i ligan, vars lag redan hade sina förstamålvakter på plats, uttryckte sympati under den utdragna processen.

– Det är lite lustigt, eller ironiskt, antar jag. Många lag som hade sina förstamålvakter på plats, eller vars general managers jag pratade med, sade: "Håll ut, jag lider med dig, kompis". Det var den typen av kommentarer man fick från vissa kollegor som kunde sova gott om nätterna, i stället för att gå och våndas under sommaren.

Jets har klarat sig utan stjärnmålvakten

Winnipeg Jets har fått en hygglig start på säsongen även utan Hellebuyck. Laget står på ett facit med fyra segrar, tre förluster och tre övertidsförluster.

Stuart Skinner har stått för flera bra insatser, samtidigt som Clay Stevenson, som hämtades in via waivers, försöker ta vara på sin möjlighet att etablera sig i NHL.