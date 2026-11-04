Därför bad Connor Hellebuyck om en trejd

Connor Hellebuyck skriver ett öppet brev till Winnipeg Jets fans med en förklaring till varför han bad om att bli trejdad. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

Efter en uppmärksammad sorti från Manitoba förklarar den tidigare Winnipeg Jets-målvakten Connor Hellebuyck varför han ville lämna klubben.

På sitt personliga Instagramkonto publicerade Hellebuyck ett öppet brev till Jets supportrar, där han berättar varför han begärde att bli bortbytt från den enda NHL-organisation han dittills hade representerat.

Hellebuyck medger att beslutet att begära en trejd inte var enkelt, men att det fanns flera bakomliggande faktorer.

"Jag vet att mitt beslut att begära en trejd gjorde många besvikna och frustrerade, särskilt de som har stöttat mig under hela min karriär. Jag förstår de känslorna och vill att alla ska veta att det var ett oerhört svårt beslut. Det fanns flera omständigheter som vägdes in, däribland några mycket utmanande situationer som rörde min familj. Efter mycket eftertanke och diskussioner kom vi till slut fram till att en förändring var det bästa för vår familj. Vi har valt att hålla de personliga omständigheterna privata och hoppas att människor kan respektera det", skriver Hellebuyck.

Trejdades till New Jersey Devils

Den 33-årige målvaktens önskan gick till slut i uppfyllelse förra månaden, när Winnipeg skickade honom till New Jersey Devils i en stor bytesaffär. I utbyte fick Jets forwards Nick Bjugstad, Dawson Mercer och Örebro Hockey-talangen Alexander Command, målvakten Nico Daws, ett andrarundeval i NHL-draften 2029 samt ett sjunderundeval 2027.

Samtidigt betonar Hellebuyck att Winnipeg alltid kommer att ha en särskild plats i hans hjärta.

"Jag kommer alltid att vara tacksam för det liv som min familj och jag byggde upp där och för människorna som blev en så viktig del av det. Det var där jag utvecklades som spelare och där vi bildade familj. Till alla fantastiska Jets-supportrar som stöttade mig och min familj vill jag säga tack. Jag kommer aldrig att glömma stoltheten över att representera Winnipeg och önskar Jets och hela samhället allt gott."

Hellebuycks framgångsrika Winnipeg-karriär

Hellebuyck, som kommer från Commerce i Michigan, tillbringade elva säsonger i Winnipeg och etablerade sig som den främsta målvakten i klubbens historia.

Under sin tid i organisationen vann han Vezina Trophy som NHL bästa målvakt vid tre tillfällen. Säsongen 2024/25 tilldelades han även Hart Trophy som ligans mest värdefulla spelare, efter en imponerande säsong där Winnipeg dessutom vann Presidents' Trophy som grundseriens bästa lag.

Han ledde Jets till Stanley Cup-slutspelet vid sju tillfällen, med höjdpunkten i form av lagets resa till Western Conference-finalen 2018.

På 625 grundseriematcher för Winnipeg noterades Hellebuyck för 345 segrar, 208 förluster och 55 förluster efter ordinarie tid. I slutspelet blev facit 24 segrar på 48 matcher.

Några tecken på att flytten till New Jersey skulle innebära en omställningsperiod har Hellebuyck inte visat. I sina tre första starter för Devils har han släppt in endast sex mål – och samtliga tre matcher har slutat med seger för hans nya lag.

Nästa vecka – den 10 november – återvänder han för första gången till Winnipeg för att möta Jets.