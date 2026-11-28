Niklas Lundström och Emil Kruse fortsätter utomlands.

Foto: Bildbyrån

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Under hösten har två svenska målvakter funnits tillgängliga på marknaden . Både Emil Kruse och Niklas Lundström har gått klubblösa sedan slutet på fjolårets säsong.

Nu har dock både Kruse och Lundström gjort klart med nya klubbadresser. Det står då klart att båda två fortsätter ute i Europa .

Emil Kruse klar för Amiens i Frankrike

Förra året stod det klart att Emil Kruse flyttade utomlands sedan han lämnat IK Oskarshamn. Han skrev då på för den skotska klubben Dundee Stars i brittiska ligan EIHL där han var lagets förstemålvakt i fjol. Dundee hade dock en tung säsong där laget endast vann 13 av sina 54 matcher på hela säsongen – men Kruse vaktade kassen i elva av vinsterna. Kruse lämnade sedan det skotska klubben och har därefter stått utan klubb en längre tid .

I veckan har en lösning dock uppenbarat sig för Emil Kruse.

Efter tiden i Skottland väntar nu en flytt till Frankrike. Där har 31-åringen från Karlstad skrivit på för Amiens och kliver in som den enda svensken hos den franska klubben. Kruse har redan hunnit debutera för Amiens och blev en vinnare direkt genom att rädda 31 av 34 skott i en 4-3-seger mot Gap under fredagskvällen.

Tidigare i sin karriär har Emil Kruse varit en toppmålvakt på allsvensk nivå där han har spelat för BIK Karlskoga, Västervik , Västerås och Oskarshamn. Kruse har också gjort 39 matcher i SHL med Rögle och Oskarshamn. Flytten till Frankrike blir värmlänningens tredje utlandssejour då han tidigare också spelat en säsong i Danmark samt en säsong i brittiska EIHL.

Source: Emil Kruse @ Elite Prospects

Niklas Lundström klar för Olimpija Ljubljana i ICEHL

2020 återvände den förre JVM -målvakten Niklas Lundström till Sverige efter flera år utomlands. Han spelade då först för Vita Hästen innan han värvades och vaktade kassen för Linköping i SHL. Därefter studsade Lundström runt och spelade för AIK , Karlskoga, Oskarshamn och Västerås innan han flyttade utomlands igen 2024 för spel i Danmark .

Niklas Lundström blev då en av hjältarna när Odense Bulldogs blev danska mästare 2025 där svensken var lagets förstemålvakt på vägen till guldet. Efter två år i Odense lämnade Lundström dock den danska klubben i våras och sedan stod han länge utan klubb.

Nu är dock Niklas Lundström klar för en ny flytt. Han flyttar till Slovenien och skriver på för Olimpija Ljubljana som är serieledare i den multinationella ligan ICEHL. Där har Lundström tecknat ett korttidskontrakt som gäller i en månad, till att börja med.

– Vi är glada att Niklas accepterade en provperiod på en månad, under vilken han kommer att få möjlighet att bevisa att han är den rätta långsiktiga lösningen för vårt lag, säger klubbchefen Anže Ulčar via klubbens Instagram-konto .

I Olimpija Ljubljana blir Niklas Lundström lagkamrat med danske Nicolai Meyer samt tidigare Sverigebekantingar som Jan Urbas, Ziga Jeglic och Blaz Gregorc. Detta blir Lundströms andra sejour i ICEHL då han tidigare också gjort 17 matcher för österrikiska Graz99ers under säsongen 2021/22.