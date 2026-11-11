Henrik Lundqvist ryter ifrån: ”Jag hade inte lämnat rummet”

Lundqvist ställer sig på Hellebuycks sida.

Foto: Bildbyrån och X (skärmdump)

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Connor Hellebuyck har gjort stor succé i NHL sedan den uppmärksammade trejden till New Jersey Devils. Ändå stoppades han inatt när det blev dags för spel borta mot Winnipeg Jets, laget han strejkat mot, och gjort sig själv avstängd i under seriestarten.

Anledningen? Ett sportsligt beslut, enligt Devils själva.

– Det här har varit ett beslut som organisationen fattat. Connor kände en skyldighet att spela mot Winnipeg, men vi menar att det skulle kunna minska vår vinstchans, har klubbens GM Sunny Mehta sagt i ett nu kritiserat uttalande.

Matchen slutade i en 2–4-förlust för New Jersey när Jake Allen istället släppte in fyra av 25 skott, och Hellebuyck fick titta på efter högljudda burop under uppvärmningen, intill flera skyltar riktade mot honom och beslutet att inte spela.

Nu, i samband med förlusten, går Henrik Lundqvist ut och försvarar burväktaren.

– På ett sätt tror jag att New Jersey Devils vill skydda honom lite, men såklart tycker jag att Connor Hellebuyck har förtjänat att ta det beslutet själv efter elva år där han gjort allt för den organisationen. Det är det enda när jag kollar på det här, och under de senast månaderna lyssnat på alla prata om det. En del av mig är lite ledsen över det. Han har gjort så mycket för Winnipeg Jets, och nu är du i en situation där folk hatar på honom, sa den svenska ikonen i TNT.

Tog emot dödshot: "Där är min lojalitet med Connor"

Inför nedsläpp mot Winnipeg Jets hade den trefaldige Vezina Trophy-vinnaren också mött media för att berätta vad som till slut fick honom att begära en trejd. Där nämnde han bland annat en situation med dödshot mot den egna familjen.

Även krings detta väljer Lundqvist Hellebuycks sida.

– Som spelare kan du ta mycket, det kan du verkligen, och det måste vi kunna. Du sajnar upp för det när du skriver på det där kontraktet, går ut och spelar och får väldigt bra betalt, och när det går dåligt måste du möta musiken. Vi gör det. Men när folk går över en gräns och attackerar familjemedlemmar, barn, fru... det har de inte sajnat upp på. Där är min lojalitet med Connor, säger han i TNT.

När svensken sedan pressas på vad han hade gjort om hans nya klubb stoppade från spel svarar han till slut:

– Om jag verkligen skulle vilja spela så hade jag inte lämnat det rummet med den general managern tills han säger "du spelar". Inte efter det han har åstadkommit under de senaste elva åren. Det hade varit annorlunda om han kom till New Jersey, var 0–5 och hade spelat ett bar år i ligan. "Jag kommer hem igen och vill spela", nej det här är en annan situation, säger Lundqvist.

Winnipeg Jets – New Jersey Devils: 4–2 (2–0, 0–2, 2–0)

Winnipeg: Dawson Mercer (2), Kyle Connor (2).

New Jersey: Jesper Bratt, Cody Glass.

