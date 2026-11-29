Connor Hellebuyck fick vinna mot sitt gamla lag.

Foto: John Jones-Imagn Images

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

För drygt en månad sedan trejdades till slut Connor Hellebuyck bort från Winnipeg Jets, sedan han krävt en trejd och strejkat för att komma bort från klubben . Ny klubbadress blev New Jersey Devils.

För ett par veckor sedan återvände han sedan till Winnipeg – som motståndare. Hellebuyck fick dock inte spela mot sitt gamla lag. I stället stoppades han av Devils och fick bara sitta på bänken, ett beslut som kritiserades av bland annat Henrik Lundqvist.

Connor Hellebuyck vinner i första matchen mot Winnipeg Jets

I natt fick dock Connor Hellebuyck spela mot Winnipeg Jets för första gången efter trejden, när lagen möttes i New Jersey. Det blev då succé för stjärnmålvakten som spikade igen mot sitt förra lag.

Devils vann matchen med 2-1 sedan hemmalaget gjorde båda sina mål i första perioden. Därefter höll Hellebuyck tätt, förutom en puck som han släppte in i andra perioden. Amerikanen räddade 30 av 31 skott i vinsten och utsågs till matchens lirare i mötet med Winnipeg.

– Jag har gått igenom så mycket i min karriär, för mig var detta bara en annan NHL -match. Det var så jag tänkte på förhand. Det har varit mycket surr runt omkring men det är trots allt bara en hockeymatch. Jag är här för de kommande fyra åren och jag vill inte bedöma något på bara en match. När jag klev in i detta omklädningsrummet var jag bara fokuserad på att vara en New Jersey Devil, och jag är väldigt taggad för detta nya kapitlet av min karriär. Det är allt, säger Hellebuyck själv till nhl.com efter matchen.

Sätter nytt klubbrekord i New Jersey Devils

Connor Hellebuyck skriver då också in sig i New Jersey Devils historieböcker direkt. Han är nämligen den målvakt i klubbens historia som snabbast nått tio vinster. Hellebuyck har vunnit tio av sina första tolv matcher, varav elva starter, vilket är nytt rekord i Devils. Det tidigare rekordet innehölls av Sean Burke som vann tio av sina första 13 matcher i Devils 1988.

Hellebuyck hyllas också för insatsen mot sitt gamla lag Winnipeg Jets.

– "Helle" är vår spelare nu och vi kommer att ha hans rygg. Vi visste att detta var en viktig match för honom. De är ett bra lag men vi gjorde en grym match och "Helle" spikade igen fullständigt. Det var ganska uppenbart hur det skulle vara inför matchen. Det var en fientlig stämning när vi spelade där i Winnipeg, men då spelade inte "Helle". I kväll spelade han och det var tydligt att det betydde mycket, säger stjärnan Jack Hughes.

Connor Hellebuyck spelade 625 NHL-matcher för Winnipeg Jets innan trejden. Den 33-årige amerikanen har vunnit Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt tre gånger, 2020, 2024 och 2025. Han prisades också med Hart Trophy som ligans MVP 2025. Tidigare i år blev han också stor hjälte när USA vann OS -guld i Milano.

Sedan flytten till New Jersey Devils har han 90,6 i räddningsprocent och 2,48 insläppta mål per match på tolv framträdanden.

New Jersey Devils – Winnipeg Jets 2–1 (2-0,0-1,0-0)

New Jersey: Arsenij Gritsjuk (9), Jack Hughes (12).

Winnipeg: Cole Perfetti (10).