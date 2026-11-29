William Karlsson fullbordade sitt fjärde NHL-hattrick.

Foto: David Becker/AP Photo/Alamy

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Efter fjolårets skadeproblem som gjorde att han missade nästan hela säsongen har William Karlsson kommit tillbaka i gott slag den här säsongen. Under natten fick "Wild Bill" då också islossning i hemmamatchen mot Montréal Canadiens.

William Karlsson blev nämligen stor matchhjälte genom att fullborda ett hattrick i segern. Det var dock Victor Olofsson som blev matchens första svenska målskytt när han satte 2-1 till Vegas i powerplay mot slutet av den första perioden.

Därefter klev "Wild Bill" in i handlingarna. I andra perioden kom Karlsson loss och kunde sätta 3-1 till Golden Knights i numerärt underläge. I tredje perioden kunde 33-åringen också stänga matchen. Han gjorde sitt andra mål för 5-2 efter en läcker passning av Mitch Marner.

William Karlsson gör sitt fjärde hattrick i NHL

I slutet av matchen kunde William Karlsson sedan fullborda sitt hattrick genom ett mål i tom kasse vilket fastställde slutresultatet 6-2. Det är Karlssons första hattrick i NHL sedan 23 februari 2020 då han också gjorde tre mål för Vegas i en 6-5-seger mot Anaheim Ducks. Karlsson har nu skjutit fyra hattricks under sin NHL-karriär, alla för Vegas Golden Knights.

– Det var special teams som blev avgörande för oss igen. Där fick vi viktiga mål som gav oss avstånd. Jag tycker att vi spelade en bra match, säger Karlsson ödmjukt enligt nhl.com .

Karlsson hyllas dock av lagkamraten Ivan Barbasjov efter sina tre mål.

– Han har alltid varit en väldigt bra spelare. Han är en stark tvåvägscenter som gör allting på isen, oavsett om det är i försvaret, mittzon eller att bidra offensivt, säger Barbasjov.

Näst bäst i Vegas Golden Knights historia

William Karlsson klättrar också i Vegas Golden Knights poängliga genom tiderna. Med sina tre mål går Karlsson nu upp på 418 poäng för klubben. Därmed passerar han tidigare lagkamraten Jonathan Marchessault och har nu gjort näst flest poäng i Vegas historia. Endast Mark Stone är bättre än Karlsson med minsta möjliga marginal på 419 poäng.

Vegas Golden Knights – Montréal Canadiens 6–2 (2-1,1-1,3-0)

Vegas: William Karlsson 3 (9), Trevor Connelly (10), Victor Olofsson (9), Tomas Hertl (11).

Montréal: Juraj Slafkovský (3), Nick Suzuki (10).