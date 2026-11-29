Cutter Gauthier har dominerat under november.

Foto: Alamy/Montage

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Het, hetare, Cutter Gauthier.

Ingen annan spelare har kunnat matcha Anaheim Ducks -stjärnans otroliga målfacit de senaste veckorna. 22-åringen är då till och med uppe på historiska nivåer.

I början av november inledde Gauthier månaden med en tio matcher lån målsvit. Under den sviten smällde amerikanen dit hela fyra (!) hattricks , vilket är mer än någon annan någonsin gjort under en och samma månad.

Cutter Gauthier har gjort 20 mål för Anaheim Ducks i november

I natt skrev Cutter Gauthier in sig i historieböckerna på nytt. I matchen mot Los Angeles Kings sköt han nämligen sitt 20:e mål i november, och det är tangerat NHL-rekord för flest mål under en månad. Bara två spelare har lyckats med bedriften tidigare. Joe Malone gjorde 20 mål på nio matcher för Hamilton Tigers i februari 1921 medan Teemu Selänne gjorde 20 mål på 14 matcher för Winnipeg Jets i mars 1993.

Nu är Cutter Gauthier den tredje spelaren på listan, sedan han gjort 20 mål på 15 matcher i november 2026. Han är alltså först att göra 20 mål under en och samma månad sedan Selänne för 33 år sedan.

– Det är riktigt coolt. Jag hörde talas om den statistiken förra veckan eller något, så det är något som jag siktade in mig på. Det är såklart väldigt coolt när man ens namn nämns bland några av de bästa spelarna som någonsin har spelat. Det är en väldigt häftig bedrift, men vi har mycket jobb kvar att göra för de kommande 60 matcherna, säger Gauthier till nhl.com om rekordet.

Ligger tvåa i NHL:s skytteliga

Cutter Gauthier, som är född i Skellefteå då hans pappa Sean Gauthier spelade för Skellefteå AIK, ligger tvåa i NHL:s skytteliga. Gauthier har gjort 24 mål på 27 matcher och endast Leon Draisaitl är bättre sedan tysken gjort 25 mål på 29 matcher.

– Han är uppenbarligen glödhet. Varenda gång som han får chansen hittar han ett sätt att få in pucken, säger lagkamraten Beckett Sennecke.

Trots Gauthiers mål blev det förlust för Anaheim Ducks i natt. Kalifornien-rivalen Los Angeles Kings lyckades nämligen vinna hemmamatchen med 5-4.

Los Angeles Kings – Anaheim Ducks 5–4 (1-1,2-0,2-3)

Los Angeles: Artemij Panarin 2 (10), Kevin Fiala (1), Alex Laferriere (6), Erik Haula (5).

Anaheim: Cutter Gauthier (24), Nikita Nesterenko (5), Tristan Luneau (5), Beckett Sennecke (14).