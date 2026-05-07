Rasmus Dahlin är en av tre finalister till Norris Trophy som NHL:s bästa back. Efter beskedet publicerade hans fästmö Carolina Matovac en hjärtvärmande hyllning till Dahlin på sitt instagram-konto.

”För nästan ett år sedan vändes hela vår värld upp och ner”, skriver hon.

Rasmus Dahlin får en hjärtvärmande hyllning av sambon Carolina Matovac. Foto: AP Photo/Thien-An Truong

Det har varit ett år av två världar för Rasmus Dahlin.

På isen har han upplevt karriärens största höjdpunkt med att för första gången nå Stanley Cup-slutspelet med sitt Buffalo Sabres. Men utanför densamma har det varit tufft.

Förra sommaren insjuknade hans fästmö Carolina Matovac under en semester i Frankrike. Hon fick akut hjärtfel och hamnade på intensivvården där hon låg med livssupport i flera veckor.

Nere i Frankrike genomgick hon sedan en hjärttransplantation innan hon fick komma hem till Sahlgrenska hemma i Göteborg och Sverige. Till en följd av insjuknandet förlorade hon parets ofödda barn.

Rasmus Dahlin tog två kortare uppehåll från Sabres den här säsongen för att vara vid sin fästmös sida i Göteborg, innan hon tilläts resa till Buffalo.

När Dahlin nu är finalist till inte mindre än två tunga NHL-utmärkelser – Masterton Trophy och Norris Trophy – går Carolina Matovac ut och hyllar sin sambo på sociala medier. I ett Instagram-inlägg uttrycker hon sin kärlek och beundran för vad han har åstadkommit – under en säsong när livet utanför isen har varit minst sagt utmanande.

”Fick höra läkare skrika att ’hon kommer att dö’”

Hon skriver:

”Jag är så otroligt stolt över dig. Du förtjänar verkligen båda de här nomineringarna.

För nästan ett år sedan vändes hela vår värld upp och ner. Du gick från att njuta av en helt vanlig dag på semester till att höra läkare skrika att ”hon kommer att dö” – inte bara en gång, utan vid fyra olika tillfällen.

Du gick från att se fram emot att bli pappa till att inte veta om du någonsin skulle få se mig igen.

Och genom allt det slutade du aldrig att vara allt på en gång – den bästa fästmannen, en fantastisk vän, en sann kapten och den mest lojala lagkamrat någon någonsin skulle kunna önska sig.

Väldigt få människor känner till hela historien. De flesta känner bara till halva. Om ens det.

Det du har åstadkommit den här säsongen är inget annat än otroligt, och du förtjänar varenda bit av den uppskattning som kommer din väg. Jag är så stolt över dig. Alltid 🤍🤍”

Via Instagram, a beautiful message from Carolina Matovac to Rasmus Dahlin: pic.twitter.com/tUe8IbuwZv — The Sabre Report (@TheSabreReport) May 7, 2026

Rasmus Dahlin och Buffalo Sabres är mitt uppe i slutspelet efter att ha avancerat till andra rundan via 4–2 i matcher mot Boston Bruins. Natten mot torsdag besegrade man Montréal Canadiens med 4–2 i den första matchen i andra rundan.

Dahlin har noterats för fyra poäng (1+3) på sju slutspelsmatcher så här långt.