Här ryker tränarna ihop efter VM-semifinalen

Det hettade till rejält när Schweiz 6–0 vann mot Norge i VM-semifinalen. Efter slutsignalen hamnade förbundskaptenerna i bråk, mellan båsen.

– Vad vore ett VM utan en grinig coach, säger Peter Forsberg i Viaplays sändning.

Norge- och Schweiz-lägren i bråk efter VM-semifinalen. Foto: Viaplay (montage/skärmdump).

Petter Thoresen och Jan Cadieux behövde stoppas från att inte ryka ihop efter VM-semifinalen. Norge, skrällaget i årets mästerskap, rasade till en 0–6-förlust, och var sedan framme för att störa favoriterna vid slutsignalen. Plötsligt syntes förbundskaptenerna också munhuggas i båsen.

– Det är starka bilder som kommer upp med tanke på att det var en så lugn tredjeperiod, börjar Viaplays Niklas Jihde i sändningen.

– Ja, jag vet inte riktigt varför de var så otroligt arga på varandra. Det är klart, när man har förlorat en semifinal, att man får vara lite grinig, från Norges sida. Jag vet inte. Det kanske hade försiggått något under matchen mellan spelarna som urartade, och så tyckte schweiziska coachen ”varför ska ni göra det här med tio sekunder kvar?”. Men har det hänt något under matchen kanske man vill ge igen. Det är inte imorrn man möter den där spelaren igen, fortsätter experten Peter Forsberg.

”Grejer som gör att de riskerar att missa finalen”

Norge stod upp bra i den första perioden, och låg endast under med 0–1 efter mål från Christoph Bertschy. Därefter rann det dock iväg till 0–4 inför tredje.

För Schweiz väntar antingen Kanada eller Finland i VM-finalen.

– Det här är coacher som är extremt passionerade. Man skyddar sina spelare. Om det är någon som har hånat någon norsk spelare eller gjort något tjuvspel så ger de igen på slutet. Då står schweiziska coachen och säger ”oj, mina spelare utsätts för grejer nu som gör att de riskerar att missa finalen imorrn”. Det här är ingen fara, det här är idrott. Man käftas lite grann, sen skakar man hand några minuter senare och går vidare. Jag gillar att se lite passion, säger experten Erik Granqvist.