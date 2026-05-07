Rasmus Dahlin finalist till Norris Trophy

Rasmus Dahlin har lyft Buffalo Sabres till sitt första slutspel på 15 år. Nu är han för första gången finalist till Norris Trophy.

För en månad sedan blev Rasmus Dahlin nominerad till Bill Masterton Trophy. Priset som går till den mest dedikerade, sportsliga och uthålliga spelaren i ligan. Nu kan han även kamma hem ytterligare ett individuellt pris efter den historiska säsongen med Buffalo Sabres.

Under torsdagen meddelar NHL sina tre finalister till Norris Trophy. Priset till hela NHL:s bästa back.

Detta är första gången som den 25-årige stjärnsvensken är en finalist, och intill sig har han Cale Makar and Zach Werenski. Makar tog hem utmärkelsen förra året, då för andra gången i karriären. Han har varit finalist sex år i rad, medan Werenski varit det under två år.

Senaste svensk att ta hem Norris Trophy var Erik Karlsson 2023. Det var hans tredje titel som bästa back. Victor Hedman har en, medan Nicklas Lidström är näst bäst någonsin i ligan med sju. Den ensamma ettan med åtta är ingen mindre än Bobby Orr.

