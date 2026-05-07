Dahlin klev av i segern – lugnande beskedet

Buffalo Sabers inledde andra rundan med en 4-2-seger mot Montreal. I slutskedet linkade Rasmus Dahlin av efter att ha täckt ett skott olyckligt. Efter matchen ger dock tränaren Lindy Ruff lugnande besked.

För första gången på 19 år spelar Buffalo Sabers conference-semifinal i Stanley Cup-slutspelet. Och det blev en rivstart direkt när Montereal slogs tillbaka i match 1. Josh Doan inledde målskyttet 04.31 in i första perioden innan Ryan McLeod utökade hemmalagets ledning i powerplay efter 13.26.

– I serien mot Boston var vi lite nervösa inledningsvis, idag tycker jag vi kändes mer bekväma och spelade vårt spel från start, säger målskytten McLeod efter matchen.

Montreal reducerade sent i den första perioden, men det var aldrig något snack om saken om vilka som skulle ta hand om den första ronden. I den andra perioden drog Buffalo ifrån till 4-1 och matchen var stängd.

Lugnande beskedet kring Dahlin

I slutet av matchen täckte Rasmus Dahlin ett skott som träffade olyckligt i knävecket på svensken. Lagkaptenen sågs kliva och spelade inte mer efter det. Under presskonferensen efter matchen kom lugnande besked från coach Lindy Ruff.

– Jag har inte talat med vårt medicinska team ännu så jag kan bli korrigerad längre fram, men jag såg honom just gå utan besvär genom korridoren utanför omklädningsrummet, jag tror Rasmus är okej.

Match två i serien spelas natten till lördag i KeyBank Center. Återstår att se om Rasmus Dahlin är tillbaka då.