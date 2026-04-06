Sandin Pellikkas revansch − efter petningen

Axel Sandin Pellikka petades av Detroit och blev nedskickad till AHL.

Nu är han tillbaka i NHL − och gav då svar på tal direkt.

Axel Sandin Pellikka sköt sitt sjunde mål för säsongen i Detroit Red Wings. Foto: Paul Sancya/Associated Press/Alamy

Vid Trade Deadline förstärkte Detroit sin backsida genom att plocka in Justin Faulk från St. Louis Blues. Faulk skulle lyfta nivån på lagets backsida men det innebar att någon skulle tappa sin plats i laguppställningen. Lite oväntat valde Red Wings att peta den svenske rookien Axel Sandin Pellikka som hamnade utanför laget. Han skickades ner till AHL för spel i farmarlaget Grand Rapids Griffins.

Sandin Pellikka bevisade direkt att han är lite för bra för att spela i AHL då han var dominant och gjorde 2+1 på fyra matcher i farmarligan. ”ASP” blev därför nyligen uppkallad till NHL-truppen och gjorde sin första match tillbaka mot New York Rangers på påskafton.

Axel Sandin Pellikka med mål och assist för Detroit

Under gårdagens hemmamatch mot Minnesota Wild gav Sandin Pellikka sedan svar på tal efter petningen i Detroit. Han passade först fram till Albert Johanssons ledningsmål i matchen. I den tredje perioden klev Sandin Pellikka själv fram och sköt sitt sjunde mål för säsongen. Han stod alltså för 1+1 och det är blott hans tredje match den här säsongen med två poäng. Axel Sandin Pellikka har nu gjort 21 poäng på 65 matcher under sin rookiesäsong i NHL, vilket är femte bäst av alla rookiebackar.

Sandin Pellikkas insats hjälpte dock inte Detroit i matchen. Minnesota Wild vann nämligen med 5-4 sedan superstjärnan Kirill Kaprzov fullbordat ett hattrick. Detroit tappar därmed mark i jakten på en slutspelsplats med bara fem matcher kvar av grundserien. De har nu två poäng upp till Ottawa Senators på den sista wild card-platsen.

Joel Eriksson Ek noterades för en assist i segern för Minnesota. I Detroit stod både Lucas Raymond och Simon Edvinsson för varsin assistpoäng.

Detroit Red Wings − Minnesota Wild 4−5 (1-0,0-4,3-1)

Detroit: Albert Johansson (3), Axel Sandin-Pellikka (7), J.T. Compher (11), Patrick Kane (15).

Minnesota: Kirill Kaprizov 3 (43), Matt Boldy (41), Vladimir Tarasenko (22).

Source: Axel Sandin-Pellikka @ Elite Prospects