Beskedet om ”ASP” – kallas upp till NHL

Axel Sandin-Pellikka, 21, har spelat fyra matcher i AHL sedan kan skickades ned till Grand Rapids Griffins.

Nu står det klart att den tidigare JVM-stjärnan är tillbaka i Detroit Red Wings.

Axel Sandin-Pellikka i Detroit under säsongen. Foto: Bildbyrån

Axel Sandin-Pellikka fick efter fjolårets succé i SHL med Skellefteå chansen att avsluta säsongen i AHL. Efter en lyckad sommarcamp lyckades han slå sig in i NHL och spelade de 63 första matcherna med Detroit Red Wings. Men de senaste fyra matcherna har han fått hålla till i Grand Rapids Griffins.

I AHL har backen fått visa upp positiva sidor och stått för tre poäng (2+1) på fyra matcher. På lördagen står det klart att han, åtminstone tillfälligt, får chansen i NHL på nytt.

Anledningen ska vara att nyförvärvet Justin Faulk, som byttes till Detroit under vintern från St. Louis Blues, är tveksam till spel. Det är en så kallad ”emergency”, vilket innebär att ”ASP” väntas vända tillbaka till Grand Rapids när skadeoron kring Faulk är över.

Source: Axel Sandin-Pellikka @ Elite Prospects