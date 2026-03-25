Sandin-Pellikkas svar på petningen – gör mål direkt

Axel Sandin-Pellikka, 21, flyttades ned till AHL häromdagen.

Natten till onsdag svarade han direkt – med ett mål för Grand Rapids Griffins.

Axel Sandin-Pellikka svarade på Detroits petning. Foto: Bildbyrån/X

Efter den avslutade säsongen med Skellefteå förra året, flyttade han över och spelade två matcher i AHL för Grand Rapids Griffins. Men efter en lyckad sommarcamp blev det uppflyttning till NHL för Axel Sandin-Pellikka.

Under hösten och vintern spelade han 63 raka NHL-matcher och producerade 19 poäng för Detroit Red Wings, innan han häromdagen flyttades ned till AHL.

Redan i debuten för Grand Rapids Griffins small det. I nattens match mot Milwaukee Admirals (förlust 4–5 efter öt), gjorde Axel Sandin-Pellikka 2–1 målet i en match sprängfylld med svenska poänggörare.

Svensk poängfest i Michigan

Erik Gustafsson gjorde assist till tre av Grand Rapids fyra mål, medan William Lagesson låg bakom två av dem (varav ett var ”ASP”:s mål).

För bortalaget, som är farmarlag till Nashville Predators, gjorde David Edstrom assisten till 1–1 målet i matchen.

Till slut förlorade Grand Rapids Griffins efter övertid med 4–5.

Griffins började serien som överlägsna i hela AHL, men är inne i en tuff period formmässigt. De leder fortfarande Central Division med hela 23 poäng och lär gå in i slutspelet som en av favoriterna.

Med 93 inspelade poäng har bara Providence Bruins tagit fler (95).