Sedan Justin Faulk anslöt till Detroit Red Wings har Axel Sandin-Pellikka varit petad i sju raka matcher. Nu skickas storlöftet ner till AHL.

Axel Sandin-Pellikka fick inledningsvis stort förtroende i Detroit och har gjort 63 matcher och 19 poäng den här säsongen. Samtidigt är han bland de sämsta i laget med -12 i plus/minus-statistiken. Sedan de trejdade till sig Justin Faulk har 20-åringen också hamnat utanför laget.

Det har blivit sju raka matcher på läktaren – och nu väljer Red Wings att skicka ner honom i farmarligan.

Det blir därmed spel i AHL för första gången den här säsongen. Förra säsongen avslutade han med att göra fem matcher i Grand Rapids Griffins efter att Skellefteås säsong tagit slut. Där spelar flera svenskar just nu som exempelvis William Lagesson, William Wallinder, Gabriel Seger och Eddie Genborg som nyligen har anslutit efter att Timrås säsong tagit slut.

Axel Sandin-Pellikka gjorde förra säsongen dundersuccé i SHL med 29 poäng på 46 matcher i SHL och ytterligare åtta poäng på elva matcher i slutspelet. Han var även kapten för Sverige i junior-VM och gjorde även sin debut för Tre Kronor.

Source: Axel Sandin-Pellikka @ Elite Prospects