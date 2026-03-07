Detroit Red Wings har hittat sin nya högerfattade back.

Klubben trejdar till sig toppbacken Justin Faulk från St. Louis Blues.

Justin Faulk är numera en Detroit Red Wings-spelare. Foto: Noah K. Murray/AP Photo/Alamy

Det har inte varit någon hemlighet att Detroit Red Wings har varit ute efter att förstärka sin backsida, framför allt på högersidan. Detroit har varit och fiskat hos nästan varenda högerfattade back som potentiellt kan ha funnits tillgänglig på marknaden. Precis innan trade deadline i NHL fick Red Wings till slut också napp.

Detroit lyckas nämligen knyta till sig 33-årige Justin Faulk som närmast kommer från St. Louis Blues. I utbyte mot Faulk släpper Detroit ett förstarundeval och ett tredjerundeval i årets draft samt veteranbacken Justin Holl, som har fastnat i AHL, och den osajnade ryssen Dmitrij Butjelnikov.

Att Faulk nu ansluter till Detroit höjer nivån på lagets backsida. Det höjer också konkurrensen i försvaret där Detroit just nu har tre ordinarie svenskar i form av Simon Edvinsson, Axel Sandin Pellikka och Albert Johansson. Det är framför allt Sandin Pellikka, som nämndes i trejdrykten inför deadline men ändå blev kvar i Detroit, vars istid kan påverkas av trejden eftersom att både han och Faulk är högerbackar.

Justin Faulk förstärker Detroit Red Wings

Justin Faulk har varit en toppback i NHL under flera års tid. Han kom först fram i Carolina Hurricanes där han fick en stark utveckling och även tog plats i USA:s OS-lag 2014 samt spelade i NHL:s All Star-match tre år i rad mellan 2015 och 2017. Han har främst fått ett rykte som en hårdskjutande back som har sina styrkor i det offensiva spelet. 2019 trejdades Faulk till St. Louis Blues och skrev ett sjuårskontrakt med de dåvarande Stanley Cup-mästarna.

I St. Louis stod han för sin bästa säsong i karriären 2022/23 efter att ha gjort 50 poäng på 82 matcher. Han har sedan fortsatt producera i fin takt. Under årets säsong har Faulk gjort 32 poäng på 61 matcher.

Totalt har Justin Faulk gjort 490 poäng på 1 041 NHL-matcher i sin karriär.

Source: Justin Faulk @ Elite Prospects