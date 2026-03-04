Fredag den 6 mars klockan 21:00, svensk tid, stänger övergångsfönstret. Här är några av stjärnorna som kan trejdas.

Vilka NHL-stjärnor kommer trejdas innan deadline?

Det har redan skett flera stora trejder den här säsongen. Quinn Hughes flytt från Vancouver till Minnesota är naturligtvis säsongens största snackis, och strax där bakom hittar vi Artemij Panarins trejd från New York Rangers till Los Angeles Kings. Men även Rasmus Anderssons flytt från Calgary till Vegas hör till NHL:s riktigt stora affärer under säsongen.

Eftersom många andra stora stjärnor som hade utgående kontrakt till sommaren, däribland Connor McDavid, Kirill Kaprizov och Adrian Kempe, redan skrivit på nya kontrakt blir därför årets trade deadline inte direkt en av de hetaste i närtid. Det är inte speciellt många stora namn som nämns på trejdmarknaden i år. Men är det något vi lärt oss genom åren är det att någon eller några oväntade affärer, med stora namn inblandade, kommer ske.

Här tittar jag närmare på 20 spelare, nio svenskar och elva internationella stjärnor, som skulle kunna bytas bort innan övergångsfönstret stänger under fredagskvällen.

De nio hetaste svenskarna

Elias Pettersson, Vancouver

Det troliga är alltjämt att det blir en flytt i sommar för Elias Pettersson, om han trejdas bort från Vancouver. Han får en hel del beröm för sitt defensiva spel, men offensiven har helt och hållet försvunnit. I alla fall om vi ser till att han är en av NHL:s bäst betalda spelare.

Pettersson har nämnts i trejdsnacket under hela säsongen, och på senare tid har Los Angeles pekats ut som en trolig kandidat. Dessförinnan har exempelvis Detroit, Carolina och Buffalo nämnts som potentiella destinationer. Men frågan är hur het svensken egentligen är på marknaden med sitt monsterkontrakt värt 11,6 miljoner dollar per år till 2032.

Oliver Ekman-Larsson, Toronto

Oliver Ekman-Larsson har gjort en fin säsong i Toronto och verkligen fått en nyckelroll där. Problemet är att Toronto har en usel säsong och att de av allt att döma kommer missa slutspelet. Det kan göra att en sådan som Oliver Ekman-Larsson kan trejdas. Han har varit en av de spelare det ryktats mest kring de senaste veckorna.

Ekman-Larsson har kontrakt med Toronto till 2028 och sägs vilja stanna i klubben. Samtidigt är han en spelare med ett ganska prisvärt kontrakt (3,6 miljoner dollar) vilket gör honom attraktiv på marknaden. Han har en modifierad no trade-klausul och kan vara med och styra vart han blir trejdad.

Oliver Ekman Larsson.

Calle Järnkrok, Toronto

Efter en pigg start på säsongen har det mesta gått snett för Calle Järnkrok, som varit skadad, petad och iskall. Sedan den andra november har han gjort ynka två mål.

Svensken har utgående kontrakt, och kan vara inne på sin sista NHL-säsong. Han kommer vara billig att trejda till sig och dessutom har han ett ganska billigt kontrakt. Det kan göra att någon klubb väljer att slå till.

Gustav Nyquist, Winnipeg

Winnipeg har en tuff säsong. Och Gustav Nyquists tid i klubben har blivit en enda lång mardröm. Han har fortfarande inte gjort mål den här säsongen, på ungefär 40 matcher. Något som såklart inte direkt gör honom dunderhet på marknaden.

Men precis som Järnkrok har han ett utgående kontrakt. Det är värt 3,25 miljoner, men om Jets är villiga att behålla en del av lönen skulle Nyquist kunna hamna i ett lag på slutspelsjakt där han kan ta en roll en bit ner i hierarkin.

Oskar Sundqvist, St. Louis

Alexander Steen ska ta över som general manager – och han kommer ha mycket att göra. Typ halva St. Louis ryktas vara aktuella för en trejd nu vid deadline. En av de som kan bytas bort är Oskar Sundqvist.

Den snart 32-årige forwarden är en nyttig spelare, men han sitter på ett billigt och utgående avtal. Dessutom har han ju erfarenhet av att vinna Stanley Cup. Den typen av spelare är alltid jagade vid trade deadline. Det är inte omöjligt att en utmanare är beredda att betala ganska bra för att få in Sundqvist i laget under slutspelet.

Då lär inte St. Louis säga nej. Oavsett hur uppskattad svensken är i klubben.

John Klingberg/Timothy Liljegren, San Jose

Ska San Jose satsa på att gå till slutspel, eller tänka att de är tidigt inne i sin process och vara okej med att missa slutspel även i år? Sharks har tagit enorma kliv med sin unga kärna och är nog bara ett par år bort från att på allvar utmana om att gå långt i slutspelet. Men jag tror ändå de kommer vara beredda att släppa spelare om rätt bud kommer.

Lagets båda svenska backar har utgående kontrakt (värda fyra respektive tre miljoner) och framför allt Klingberg har under säsongen visat att han fortfarande kan leverera i NHL. Han har också hjälpt lag till Stanley Cup-final två gånger, vilket kan göra honom het på marknaden.

Axel Sandin-Pellikka, Detroit

Ett riktigt långskott, och nog vore det märkligt om Detroit skeppade iväg sin rookie här och nu. Men Sandin-Pellikka uppges vara ett namn som Detroit kan släppa om de ska få in St. Louis Robert Thomas (mer om honom senare).

Man lär dock dra sig in i det sista för att släppa den svenske backen. Även om ju Detroit har flera andra unga och duktiga backar, som i alla för för tillfället är före Sandin-Pellikka i hierarkin.

Jesper Wallstedt, Minnesota

Här är väl det troliga att det sker en trejd i sommar, om nu Minnesota bestämmer sig för att flytta på sin målvaktsguldklimp och gå all-in på Filip Gustavsson. Jesper Wallstedt har kontrakt i ett år till, och om han är lika bra framöver som han varit den här säsongen kommer det bli otroligt tufft för Wild att motivera för sig själva att man ska behålla både Gustavsson (som redan är sajnad på ett längre avtal) och Wallstedt.

Men det är ytterst få rykten kring 23-åringen här och nu. Det lär väl inte bli en trejd innan sommaren?

Minnesota har trejdat till sig Quinn Hughes – kan de släppa Jesper Wallstedt?

Elva heta internationella namn

Målvakter

Jordan Binnington, St. Louis

Mr. Alltid bäst när det gäller förlorade till sist en stor match när han överglänstes av Connor Hellebuyck i OS-finalen. Överlag gjorde dock Jordan Binnington återigen en ganska stark turnering – framför allt om vi jämförs med den usla säsong han stått för i St. Louis-dressen.

St. Louis är ett av de lag som väntas sälja av spelare vid deadline och Binnington är en av de spelare det snackas mest om. Vilket är logiskt. Han har kontrakt till 2027 och har ju som sagt ett rykte av att vara som bäst när det gäller som mest. Han har ju också fört Blues till en Stanley Cup-titel.

Lag som Carolina och Montréal nämns som alternativ för OS-stjärnan.

Sergej Bobrovskij, Florida

Efter tre raka Stanley Cup-finaler och två raka titlar tog energin slut för Florida. Skadorna och slitaget blev för svåra att hantera. Panthers kommer av allt att döma missa slutspel.

En som haft en usel säsong är målvakten Sergej Bobrovskij. Och nu uppges han vara en av de Floridaspelare som kan trejdas bort. Han har en modifierad no trade-klausul och kan vara med och styra vart han i så fall blir trejdad.

37-åringen, med två Vezina Trophy och två Stanley Cup-titlar på cv:t, har ett utgående monsterkontrakt värt tio miljoner dollar.

Sergej Bobrovskij.

Backar

Dougie Hamilton, New Jersey

Dougie Hamilton var för några år sedan ev av världens bästa offensiva backar. Men skador har gjort att Hamilton-aktien tappat rejält i värde. Det sägs att Devils försökt bli av med honom under lång, lång tid, men att det helt enkelt saknas intresserade klubbar.

32-åringen snittar strax under en halv poäng per match den här säsongen. Han tjänar nio miljoner dollar om året hela vägen till 2028 – och det är förstås något som skrämmer potentiella köpare.

Rasmus Ristolainen, Philadelphia

Philadelphia lär missa slutspel och om de bestämmer sig för att vara säljare vid deadline finns det ett par spelare värda att titta lite extra på. En av dem är Rasmus Ristolainen. 32-åringen har haft en del skador under säsongen, men när han väl spelat har han haft en stor roll i Flyers.

Finländaren har kontrakt en säsong till efter denna, vilket inte alls behöver vara en nackdel. Den klubb det snackats mest om gällande backen är faktiskt hans tidigare arbetsgivare Buffalo Sabres.

Rasmus Ristolainen.

MacKenzie Weegar, Calgary

2022 skrev MacKenzie Weegar på ett åttaårskontrakt som skulle komma att gälla 2023 till 2031. Sedan dess har dock både han, och kanske framför allt Calgary, inte alls lyckats behålla den kvalitet som det var tänkt. Nu har han allt tydligare börjat nämnas i trejdsnacket för Flames. Frågan är dock om någon vill plocka in 32-åringen med tanke på det där sjukt långa kontraktet.

Men högerfattade backar finns det alltid en marknad för.

Centrar/forwards

Robert Thomas, St. Louis

Det största och mest omdiskuterade namnet på marknaden just nu. 26-årige Robert Thomas är en center i absolut världsklass. En speldosa som absolut kan ta en stor roll i en Stanley Cup-utmanare. Två säsonger i rad har han gjort över en poäng per match. Han sitter på ett bra kontrakt, värt drygt åtta miljoner dollar till 2031, men passar kanske inte in i den plan som St. Louis satt upp för de kommande åren. Och han kommer kunna ge en hel del i utbyte.

Det har snackats om klubbar som Utah och Montréal för centern, men de senaste dagarna är det istället Buffalo och Detroit som allt tydligare nämnts i kampen. Nu ska dock Buffalo ha dragit sig ur, enligt de senaste uppgifterna.

Ska man trejda till sig Thomas vid deadline lär det åtminstone kosta en förstarunda, en bra talang och en ytterligare en spelare. Det ska också sägas att han har en no trade-klausul, likt Elias Pettersson.

Utöver de redan nämnda St. Louis-spelarna nämns profiler som Jordan Kyrou och Brayden Schenn som potentiella trejdbeten.

Vincent Trocheck, New York Rangers

Rangers har en miserabel säsong och trejdade ju bort Artemij Panarin. OS-guldmedaljören Vincent Trocheck kan bli näste stjärna att lämna. Han har en modifierad no trade-klausul och kan välja tolv klubbar han inte vill hamna i – och han har varit tydlig med att om han ska byta klubb kommer han kräva att få stanna kvar i den östra konferensen. Det gör såklart processen en aning knöligare.

Han verkar dock inte främmande för att bli trejdad, och med tanke på den ganska skrala marknaden i kombination med att många lag söker centrar borde både han och Rangers kunna få ut något bra av en sådan affär.

Mika ZIbanejad kan få se ännu en stjärna lämna Rangers.

Nazem Kadri, Calgary

Hur länge har det egentligen ryktats om Nazem Kadri? Det känns som att han legat högt upp på alla trejdlistor i…ja, åtminstone ett år. Lite som fallet var med lagkompisen Rasmus Andersson.

Kadri har kontrakt till 2029, vilket inte är så attraktivt set till att han är född 1990. Han är fortsatt en bra center och skulle kunna hjälpa en Stanley Cup-utmanare, men risken är att det kostar mer än det smakar att gå all-in på Colorados tidigare Stanley Cup-hjälte.

Och jodå, just Colorado nämns som en möjlig klubbadress även denna gång. Ett annat lag som nämns är Tampa Bay.

Bobby McMann, Toronto

En av få riktigt spännande rentals, alltså spelare som bara har kontrakt säsongen ut, som nämns i trejdsnack. Bobby McMann är en stabil och mångsidig forward som både kan göra mål och tacklas, och med tanke på Torontos miserabla säsong kanske det är läge att trejda honom.

29-åringen sitter på ett extremt billigt kontrakt, 1,35 miljoner dollar, vilket kommer vara ännu mer attraktivt nu när lönetaket gäller även i slutspelet. Om Toronto bestämmer sig för att trejda McMann kommer de kunna få en hel del i utbyte. Trots att han ”bara” ligger kring en halv poäng per match.

Patrik Laine, Montréal

Patrik Laine sitter också på ett utgående kontrakt, värt 8,7 miljoner dollar. Han har tyvärr haft ännu en miserabel säsong, med endast fem spelade matcher på grund av en skada. Han har inte spelat någon match sedan oktober.

Montréal ligger på en slutspelsplats, så här handlar det kort och gott om vad de kan få i utbyte för Laine. Eller om de har något annat på gång som de hellre lägger sina dollar på än den skadade finländaren. Eller litar de på att han kan hitta formen som gjorde att han trots allt sköt klart dugliga 20 mål på 55 matcher förra säsongen?

Blake Coleman, Calgary

Skrev 2021 på ett sexårigt kontrakt med Calgary. Då var han glödhet efter att ha varit en viktig pjäs i det Tampa Bay som vann två raka Stanley Cup. Och visst, han har en 30-målssäsong med Calgary. Men i övrigt har han varit en besvikelse.

Nu är det bara ett år kvar på avtalet och kanske vill någon klubb plocka in veteranen i en breddroll för ett par slutspel. Han har varit skadad under säsongen och missat runt tio matcher men är nu tillbaka, precis i tid för trade deadline. Räkna med att Calgarys fysiske forward byter klubb de kommande dagarna.