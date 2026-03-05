Backstjärnan trejdad – får tre (!) draftval

Calgary Flames rebuild i NHL har nått ett nytt stadie. Inatt skickades MacKenzie Weegar till Utah – mot tre (!) draftval 2026.

MacKenzie Weegar får sin flytt, bort från Calgary Flames. Foto: Bildbyrån/Sergei Belski-Imagn Images.

Det börjar röra på sig ordentligt i NHL inför fredagens deadline för bytesaffärer.

Efter att MacKenzie Weegar, tidigare under dagen, öppnat för att stryka sin no-trade-klausul, stod det inatt klart att han är en Utah Mammoth-spelare. 32-åringen med relativt lite slutspelserfarenhet stod inför en rebuild i Calgary Flames, och valde därmed att ta sig till en ny miljö.

– Hans grej var att han vill gå till ett lag som har en chans att nå slutspelet i år och framöver. Med tanke på att han är 32 år gammal var det en stor sak för honom. Jag tror inte att det var ett lätt beslut, säger Flames GM Craig Conroy i Sportsnet 960 The FAN.

Föryngringen: Får tre val i NHL-draften

Bytet i sig säger även en del om den föryngring som hans tidigare klubb nu genomgår. Åt andra hållet går nämligen tre val i andra rundan av NHL-draften 2026, college-talangen Jonathan Castagna, samt backen Olli Määttä.

– Man kan använda de där valen för att kanske klättra upp i draften, och för att göra byten mot spelare. Det ger en många möjligheter, säger Conroy.

Via Sportsnet beskriver en scout NCAA-spelaren Castagna som ett NHL-löfte som Calgary väntas skriva ett första kontrakt med i slutet av denna säsong.

