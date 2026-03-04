Uppgifter: Sandin-Pellikka kan tvingas byta klubb

Många rykten cirkulerar kring St. Louis-centern Robert Thomas framtid.

Detroit Red Wings sägs vara intresserade – och kan komma att byta bort den svenske stortalangen Axel Sandin-Pellikka.

Axel Sandin-Pellikka i spel för Detroit. Foto: Bildbyrån

En av 00-talets dominanter i form av Detroit Red Wings har missat nio raka slutspel. När man nu går mot att bryta den negativa trenden kan en av lagets svenska spelare missa det.

För enligt RG kan Detroit Red Wings överväga att byta bort antingen den tidigare Rögle-centern Marco Kasper eller den svenske backtalangen Axel Sandin-Pellikka.

Någon av dessa kan offras för att förstärka offensiven med St. Louis Blues-centern Robert Thomas. 26-åringen har varit föremål för intresse från många håll i NHL, inte minst Montreal Canadiens och Utah Mammoth. Men också Detroit Red Wings.

Är mitt i debutsäsongen

Enligt RG:s uppgifter letar man center brett, men har ett särskilt intresse för just Robert Thomas. Då kan det markera slutet för Axel Sandin-Pellikkas tid i Detroit Red Wings. Under sin debutsäsong i NHL har han visat upp stunder av briljans som påminner om tiderna i Skellefteå AIK och Juniorkronorna.

På 61 matcher har han stått för sex mål och totalt 18 poäng i ett Red Wings som tidigare nämnts är på väg mot slutspel.