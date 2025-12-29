Så spelas Sverige – Tyskland i JVM
Följ HockeySverige på
Google news
Efter segern mot Schweiz i går kväll väntar nu ett möte mellan Sverige och Tyskland i JVM. Strax efter 19, svensk tid, är det nedsläpp för Juniorkronornas tredje match i Grand Casino Arena i St. Paul, Minnesota. Här är förutsättningarna inför matchen.
JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |
Ännu en gång var det dramatik när Sverige vann sin andra match i JVM. Efter den knappa 3–2-segern mot Slovakien i premiären visade Schweiz sig vara en svår nöt att knäcka. Svenskarna låg under med 1–2 inför slutperioden efter stundtals ganska blek hockey från de blågula. Men man sparade det bästa till sist. Viggo Björck kvitterade med ett klassmål tidigt i tredje perioden innan Lucas Pettersson satte det matchvinnande målet och sedan även avslutade målskyttet med att göra 4–2 i tom kasse framspelad av Ivar Stenberg.
Tyskland hade spelledigt under söndagen, men kommer från dubbla förluster i inledningen av JVM. Först 3–6 mot USA följt av 1–4 mot Slovakien. På pappret ska det här vara Sveriges enklaste match i gruppspelet, men tyskarna visade framför allt mot amerikanerna att de måste tas på allvar. Den matchen blev förvånansvärt jämn efter storspel av målvakten Lennart Neiße.
Sverige – Tyskland i JVM 2026
⏰: 19.00 svensk tid (12.00 lokal tid)
📍: Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota
📺: 18.30-21.45, SVT2/SVT Play
Senaste JVM-mötet mellan Sverige och Tyskland
Sverige och Tyskland möttes i JVM i Göteborg 2023/24. Då blev det svensk seger med klara 5–0 i Scandinavium efter att Otto Stenberg svarat för ett hattrick. Melker Thelin vaktade den svenska kassen och stoppade 15 skott när han höll nollan.
Hur ser jag Sverige – Tyskland på TV?
Matchen sänds på SVT2/SVT Play. Sändningen startar 18.30. Du kan även följa matchen via hockeysverige.se:s liveblogg.
Så kan Sverige ställa upp
Målvakter
Herman Liv
Love Härenstam
Måns Goos
Backpar:
Felix Carell – Leo Sahlin Wallenius
William Håkansson – Alfons Freij
Sascha Boumedienne – Felix Öhrqvist
Victor Johansson
Utanför laget senast: Viggo Gustafsson
Kedjor
Ivar Stenberg – Viggo Björck – Eddie Genborg
Anton Frondell – Eric Nilson – Victor Eklund
Lucas Pettersson – Jack Berglund – Loke Krantz
Milton Gästrin – Linus Eriksson – Casper Juustovaara Karlsson
Liam Danielsson
Utanför laget senast: Wilson Björck
Spelare att hålla koll på i Tyskland
Här är Steven Ellis analys av Tyskland
Tyskland har bara två spelare i laget draftade av NHL-klubbar. Det är den tidigare Malmö Redhawks-backen Carlos Händel, som numera spelar juniorhockey i kanadensiska QMJHL för Halifax Mooseheads där han gör sin andra säsong. Han valdes av Montréal Canadiens i sjätte rundan som 177:e spelare i somras. Han är en rörlig tvåvägsback som får logga tunga minuter på den tyska blålinjen. Mot Slovakien spelade han hela 27.41.
Den andra spelaren i laget tingad av en NHL-klubb är forwarden David Lewandowski, vald av Edmonton Oilers som 117:e spelare i fjärde rundan tidigare i år. Han är en stor och rejäl forward med bra fart under rören som har svarat för 32 poäng på 28 matcher för Saskatoon Blades i WHL den här säsongen. Poängbäst i det tyska laget hittills med tre poäng (1+2) på två matcher är dock den tidigare Rögleforwarden Dustin Willhöft, 18. Han har inte varit i närheten av lika lyckosam som Lewandowski i WHL, men verkar ha sparat sin bästa hockey till JVM. Den blott 170 centimeter långe forwarden är en ettrig spelare med bra blick för spelet.
De tyska målvakterna Lennart Neiße och Linus Viellard har annars varit de mest framstående spelarna. Trots tio insläppta mål på två matcher har de hållit siffrorna på en resonabel nivå.
Övriga matcher i JVM 29 december
- 21.30: Tjeckien – Finland
- 00.00: USA – Slovakien
- 02.30: Danmark – Kanada
Den här artikeln handlar om: