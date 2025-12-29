Så spelas Sverige – Tyskland i JVM

Efter segern mot Schweiz i går kväll väntar nu ett möte mellan Sverige och Tyskland i JVM. Strax efter 19, svensk tid, är det nedsläpp för Juniorkronornas tredje match i Grand Casino Arena i St. Paul, Minnesota. Här är förutsättningarna inför matchen.

Sverige, med Linus Eriksson, Felix Öhrqvist och Sascha Boumedienne, möter Tyskland i JVM. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

JVM 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Juniorkronorna |

Ännu en gång var det dramatik när Sverige vann sin andra match i JVM. Efter den knappa 3–2-segern mot Slovakien i premiären visade Schweiz sig vara en svår nöt att knäcka. Svenskarna låg under med 1–2 inför slutperioden efter stundtals ganska blek hockey från de blågula. Men man sparade det bästa till sist. Viggo Björck kvitterade med ett klassmål tidigt i tredje perioden innan Lucas Pettersson satte det matchvinnande målet och sedan även avslutade målskyttet med att göra 4–2 i tom kasse framspelad av Ivar Stenberg.

Tyskland hade spelledigt under söndagen, men kommer från dubbla förluster i inledningen av JVM. Först 3–6 mot USA följt av 1–4 mot Slovakien. På pappret ska det här vara Sveriges enklaste match i gruppspelet, men tyskarna visade framför allt mot amerikanerna att de måste tas på allvar. Den matchen blev förvånansvärt jämn efter storspel av målvakten Lennart Neiße.

Sverige – Tyskland i JVM 2026

⏰: 19.00 svensk tid (12.00 lokal tid)

📍: Grand Casino Arena, St. Paul, Minnesota

📺: 18.30-21.45, SVT2/SVT Play

Senaste JVM-mötet mellan Sverige och Tyskland

Sverige och Tyskland möttes i JVM i Göteborg 2023/24. Då blev det svensk seger med klara 5–0 i Scandinavium efter att Otto Stenberg svarat för ett hattrick. Melker Thelin vaktade den svenska kassen och stoppade 15 skott när han höll nollan.

Hur ser jag Sverige – Tyskland på TV?

Matchen sänds på SVT2/SVT Play. Sändningen startar 18.30. Du kan även följa matchen via hockeysverige.se:s liveblogg.

Så kan Sverige ställa upp

Målvakter

Herman Liv

Love Härenstam

Måns Goos

Backpar:

Felix Carell – Leo Sahlin Wallenius

William Håkansson – Alfons Freij

Sascha Boumedienne – Felix Öhrqvist

Victor Johansson

Utanför laget senast: Viggo Gustafsson

Kedjor

Ivar Stenberg – Viggo Björck – Eddie Genborg

Anton Frondell – Eric Nilson – Victor Eklund

Lucas Pettersson – Jack Berglund – Loke Krantz

Milton Gästrin – Linus Eriksson – Casper Juustovaara Karlsson

Liam Danielsson

Utanför laget senast: Wilson Björck

Spelare att hålla koll på i Tyskland

Här är Steven Ellis analys av Tyskland

Tyskland har bara två spelare i laget draftade av NHL-klubbar. Det är den tidigare Malmö Redhawks-backen Carlos Händel, som numera spelar juniorhockey i kanadensiska QMJHL för Halifax Mooseheads där han gör sin andra säsong. Han valdes av Montréal Canadiens i sjätte rundan som 177:e spelare i somras. Han är en rörlig tvåvägsback som får logga tunga minuter på den tyska blålinjen. Mot Slovakien spelade han hela 27.41.

Den andra spelaren i laget tingad av en NHL-klubb är forwarden David Lewandowski, vald av Edmonton Oilers som 117:e spelare i fjärde rundan tidigare i år. Han är en stor och rejäl forward med bra fart under rören som har svarat för 32 poäng på 28 matcher för Saskatoon Blades i WHL den här säsongen. Poängbäst i det tyska laget hittills med tre poäng (1+2) på två matcher är dock den tidigare Rögleforwarden Dustin Willhöft, 18. Han har inte varit i närheten av lika lyckosam som Lewandowski i WHL, men verkar ha sparat sin bästa hockey till JVM. Den blott 170 centimeter långe forwarden är en ettrig spelare med bra blick för spelet.

De tyska målvakterna Lennart Neiße och Linus Viellard har annars varit de mest framstående spelarna. Trots tio insläppta mål på två matcher har de hållit siffrorna på en resonabel nivå.

Övriga matcher i JVM 29 december